Главная > Сравнение ноутбуков > Spectre x360 16 (2022) или Macbook Air (M1, 2020) – что лучше выбрать?

HP Spectre x360 16 (2022) против Apple Macbook Air (M1, 2020)

66 из 100
HP Spectre x360 16 (2022)
VS
62 из 100
Apple Macbook Air (M1, 2020)
HP Spectre x360 16 (2022)
Apple Macbook Air (M1, 2020)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Spectre x360 16 (2022) и Apple Macbook Air (M1, 2020) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Spectre x360 16 (2022)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 118% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16870 vs 7740 баллов
  • Комплектуется на 33.1 Вт*ч большей батареей (83 и 49.9 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 18-25% больше FPS в играх
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020)
  • Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (646 и 878 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Spectre x360 16 (2022)
vs
Macbook Air (M1, 2020)

Корпус

Вес - 1.29 кг
Размеры 357.88 x 245.36 x 19.8 мм 304.1 x 212.4 x 16.1 мм
Площадь 878 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.6% ~79.4%
Боковые рамки 5.5 мм 8.8 мм
Цвета Черный Серебристый, Золотистый, Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет Да

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 225 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 3072 x 1920 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1069:1
Цветовой охват sRGB - 99.8%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:23 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 135 Вт 30 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 172 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 14 8
Потоков 20 8
L3-кэш 24 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Apple M1 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 6 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1278 МГц
FLOPS 3.46 терафлопс 2.6 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 64 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Spectre x360 16 (2022) +33%
3.46 терафлопс
Macbook Air (M1, 2020)
2.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 79.6 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.1
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер - 12.1 x 8.1 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Spectre x360 16 (2022) и MacBook Pro 16 (2021)
2. Spectre x360 16 (2022) и XPS 15 9520 (2022)
3. Spectre x360 16 (2022) и Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6")
4. Macbook Air (M1, 2020) и MacBook Pro 16 (2019)
5. Macbook Air (M1, 2020) и MacBook Pro 14 (2021)
6. Macbook Air (M1, 2020) и XPS 13 9310
7. Macbook Air (M1, 2020) и Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3")
8. Macbook Air (M1, 2020) и ENVY x360 13 (2021)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Apple Macbook Air (M1, 2020) и HP Spectre x360 16 (2022) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры