Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 3072 x 1920 3840 x 2400 - 1366 x 768 1920 x 1080 Процессор Intel Core i7 12700H - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i3 1125G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Spectre x360 16 (2022) На 595% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16870 vs 2428 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 172-234% больше FPS в играх

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 40 Вт*ч большей батареей (83 и 43 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана

Имеет на 101% более четкий дисплей – 225 против 112 точек на дюйм (PPI)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит Причины выбрать HP Pavilion x360 14 (2021) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (716 и 878 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес - 1.61 кг Размеры 357.88 x 245.36 x 19.8 мм 324 x 221 x 18.7 мм Площадь 878 см2 716 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.6% ~75.4% Боковые рамки 5.5 мм 7.1 мм Цвета Черный Серебристый, Золотистый, Синий Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров - 1

Дисплей 3072 x 1920 3840 x 2400 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 16.1 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 225 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 3072 x 1920 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый Максимальная яркость Spectre x360 16 (2022) +60% 400 нит Pavilion x360 14 (2021) 250 нит

Батарея Ёмкость 83 Вт*ч 43 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 135 Вт 45 Вт Длина кабеля - 1 метр

Видеокарта Модель GPU Intel Arc 3 A370M 4GB Intel UHD Graphics Xe G4 TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 6 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1550 МГц 1100 МГц FLOPS 3.46 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 384 Блоки текстурирования (TMUs) 64 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 12 Производительность GPU Spectre x360 16 (2022) +312% 3.46 терафлопс Pavilion x360 14 (2021) 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет - Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да - Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да - Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.