Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 3072 x 1920 3840 x 2400 - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i7 1260P - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Spectre x360 16 (2022) На 205% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16740 vs 5496 баллов

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 32 Вт*ч большей батареей (83 и 51 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Имеет на 60% более четкий дисплей – 225 против 141 точек на дюйм (PPI)

На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит Причины выбрать HP ProBook 450 G9 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 21-29% больше FPS в играх

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес - 1.74 кг Размеры 357.88 x 245.36 x 19.8 мм 359.4 x 233.9 x 19.9 мм Площадь 878 см2 841 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.6% ~79.8% Боковые рамки 5.5 мм 7 мм Цвета Черный Серебристый Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 1 Уровень шума - 27.7 дБ

Дисплей 3072 x 1920 3840 x 2400 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 16.1 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 225 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 3072 x 1920 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность - 1376:1 Цветовой охват sRGB - 63.9% Охват Adobe RGB - 44.2% Охват DCI-P3 - 42.7% Время отклика - 24 мс Максимальная яркость Spectre x360 16 (2022) +60% 400 нит ProBook 450 G9 250 нит

Батарея Ёмкость 83 Вт*ч 51 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 135 Вт 45 / 65 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства - 278 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce MX570 2GB Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 6 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1087 МГц Boost частота GPU 1550 МГц 1155 МГц FLOPS 3.46 терафлопс 4.8 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 64 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40 Производительность GPU Spectre x360 16 (2022) 3.46 терафлопс ProBook 450 G9 +39% 4.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов - 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 84 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Размер - 11.5 x 7.0 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.