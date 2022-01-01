HP Spectre x360 16 (2022) против ProBook 450 G9
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать HP Spectre x360 16 (2022)
- На 205% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16740 vs 5496 баллов
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 32 Вт*ч большей батареей (83 и 51 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- Сенсорный экран
- Имеет на 60% более четкий дисплей – 225 против 141 точек на дюйм (PPI)
- На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
Причины выбрать HP ProBook 450 G9
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 21-29% больше FPS в играх
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|-
|1.74 кг
|Размеры
|357.88 x 245.36 x 19.8 мм
|359.4 x 233.9 x 19.9 мм
|Площадь
|878 см2
|841 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~85.6%
|~79.8%
|Боковые рамки
|5.5 мм
|7 мм
|Цвета
|Черный
|Серебристый
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|-
|1
|Уровень шума
|-
|27.7 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16.1 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|225 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|3072 x 1920 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Матовый
|Контрастность
|-
|1376:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|63.9%
|Охват Adobe RGB
|-
|44.2%
|Охват DCI-P3
|-
|42.7%
|Время отклика
|-
|24 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Справа
|Мощность зарядки
|135 Вт
|45 / 65 Вт
|Длина кабеля
|-
|1 метр
|Вес зарядного устройства
|-
|278 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|1.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|14
|6
|Потоков
|20
|8
|L3-кэш
|24 МБ
|10 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1772
1495
Geekbench 5 (многоядерный)
Spectre x360 16 (2022) +220%
12550
3919
Cinebench R23 (одноядерный)
н/д
Cinebench R23 (многоядерный)
Spectre x360 16 (2022) +205%
16740
5496
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|6 нм
|8 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1087 МГц
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|1155 МГц
|FLOPS
|3.46 терафлопс
|4.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|64 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|40
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|-
|84 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.5 мм
|Размер
|-
|11.5 x 7.0 см
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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