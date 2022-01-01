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HP Spectre x360 16 (2022) против ProBook 450 G9

66 из 100
HP Spectre x360 16 (2022)
VS
50 из 100
HP ProBook 450 G9
HP Spectre x360 16 (2022)
HP ProBook 450 G9
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Spectre x360 16 (2022) и ProBook 450 G9 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Spectre x360 16 (2022)
  • На 205% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16740 vs 5496 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 32 Вт*ч большей батареей (83 и 51 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 60% более четкий дисплей – 225 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
Причины выбрать HP ProBook 450 G9
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 21-29% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Spectre x360 16 (2022)
vs
ProBook 450 G9

Корпус

Вес - 1.74 кг
Размеры 357.88 x 245.36 x 19.8 мм 359.4 x 233.9 x 19.9 мм
Площадь 878 см2 841 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.6% ~79.8%
Боковые рамки 5.5 мм 7 мм
Цвета Черный Серебристый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 1
Уровень шума - 27.7 дБ

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 225 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 3072 x 1920 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1376:1
Цветовой охват sRGB - 63.9%
Охват Adobe RGB - 44.2%
Охват DCI-P3 - 42.7%
Время отклика - 24 мс
Максимальная яркость
Spectre x360 16 (2022) +60%
400 нит
ProBook 450 G9
250 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 135 Вт 45 / 65 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства - 278 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 14 6
Потоков 20 8
L3-кэш 24 МБ 10 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 6 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1087 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1155 МГц
FLOPS 3.46 терафлопс 4.8 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 64 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40
Производительность GPU
Spectre x360 16 (2022)
3.46 терафлопс
ProBook 450 G9 +39%
4.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов - 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 84 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Размер - 11.5 x 7.0 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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