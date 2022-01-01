Главная > Сравнение ноутбуков > Spectre x360 16 (2022) или Spectre x360 13 (2022) – что лучше выбрать?

HP Spectre x360 16 (2022) против x360 13 (2022)

66 из 100
HP Spectre x360 16 (2022)
VS
55 из 100
HP Spectre x360 13 (2022)
HP Spectre x360 16 (2022)
HP Spectre x360 13 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор Intel Core i7 12700H
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Spectre x360 16 (2022) и x360 13 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Spectre x360 16 (2022)
  • Видеокарта показывает в среднем на 80-109% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (83 и 66 Вт*ч)
  • Имеет на 32% более четкий дисплей – 225 против 171 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP Spectre x360 13 (2022)
  • На 150% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 400 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (657 и 878 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Spectre x360 16 (2022)
vs
Spectre x360 13 (2022)

Корпус

Вес - 1.37 кг
Размеры 357.88 x 245.36 x 19.8 мм 297.94 x 220.47 x 17.0 мм
Площадь 878 см2 657 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.6% ~80.4%
Боковые рамки 5.5 мм 3.6 мм
Цвета Черный Белый, Черный, Синий
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 1

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов 13.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 225 точек на дюйм 171 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 3072 x 1920 пикселей 1920 x 1280 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 -
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Максимальная яркость
Spectre x360 16 (2022)
400 нит
Spectre x360 13 (2022) +150%
1000 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 135 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 14 10
Потоков 20 12
L3-кэш 24 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 6 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1100 МГц
FLOPS 3.46 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 640
Блоки текстурирования (TMUs) 64 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20
Производительность GPU
Spectre x360 16 (2022) +145%
3.46 терафлопс
Spectre x360 13 (2022)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.2
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 17 9720 (2022) vs HP Spectre x360 16 (2022)
2. HP Spectre x360 16 vs x360 16 (2022)
3. LG Gram 17 (2022) vs HP Spectre x360 16 (2022)
4. Microsoft Surface Pro 8 vs HP Spectre x360 13 (2022)
5. Dell XPS 13 Plus 9320 vs HP Spectre x360 13 (2022)
6. Dell XPS 13 9310 (2-in-1) vs HP Spectre x360 13 (2022)
7. Samsung Galaxy Book 2 360 vs HP Spectre x360 13 (2022)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между HP Spectre x360 13 (2022) и x360 16 (2022) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры