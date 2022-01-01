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HP Spectre x360 16 (2022) против x360 15

66 из 100
HP Spectre x360 16 (2022)
VS
59 из 100
HP Spectre x360 15
HP Spectre x360 16 (2022)
HP Spectre x360 15
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Spectre x360 16 (2022) и x360 15 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Spectre x360 16 (2022)
  • На 173% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16721 vs 6118 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 58-79% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 10.1 Вт*ч большей батареей (83 и 72.9 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать HP Spectre x360 15
  • Имеет на 25% более четкий дисплей – 282 против 225 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (815 и 878 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Spectre x360 16 (2022)
vs
Spectre x360 15

Корпус

Вес - 1.92 кг
Размеры 357.88 x 245.36 x 19.8 мм 359.9 x 226.4 x 19.9 мм
Площадь 878 см2 815 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.6% ~82.4%
Боковые рамки 5.5 мм 7.3 мм
Цвета Черный Черный, Синий
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 1

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 225 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 3072 x 1920 пикселей 3840 x 2160 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Максимальная яркость
Spectre x360 16 (2022)
400 нит
Spectre x360 15
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 135 Вт 90 / 135 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 1.2-2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 14 4
Потоков 20 8
L3-кэш 24 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Iris Xe Graphics G7 96EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 6 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц -
FLOPS 3.46 терафлопс 1.69 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 2.67 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 768
Блоки текстурирования (TMUs) 64 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 24
Производительность GPU
Spectre x360 16 (2022) +105%
3.46 терафлопс
Spectre x360 15
1.69 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 2666 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 4.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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