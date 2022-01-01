Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 3072 x 1920 3840 x 2400 - 3840 x 2160 (IPS) 3840 x 2160 (OLED) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Spectre x360 16 (2022) На 173% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16721 vs 6118 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 58-79% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 10.1 Вт*ч большей батареей (83 и 72.9 Вт*ч)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать HP Spectre x360 15 Имеет на 25% более четкий дисплей – 282 против 225 точек на дюйм (PPI)

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (815 и 878 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес - 1.92 кг Размеры 357.88 x 245.36 x 19.8 мм 359.9 x 226.4 x 19.9 мм Площадь 878 см2 815 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.6% ~82.4% Боковые рамки 5.5 мм 7.3 мм Цвета Черный Черный, Синий Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 1

Дисплей 3072 x 1920 3840 x 2400 3840 x 2160 (IPS) 3840 x 2160 (OLED) Диагональ 16.1 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 225 точек на дюйм 282 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 3072 x 1920 пикселей 3840 x 2160 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 100% Максимальная яркость Spectre x360 16 (2022) 400 нит Spectre x360 15 400 нит

Батарея Ёмкость 83 Вт*ч 72.9 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 135 Вт 90 / 135 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Arc 3 A370M 4GB Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 6 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1550 МГц - FLOPS 3.46 терафлопс 1.69 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 2.67 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 768 Блоки текстурирования (TMUs) 64 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 24 Производительность GPU Spectre x360 16 (2022) +105% 3.46 терафлопс Spectre x360 15 1.69 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 2666 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 4.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.