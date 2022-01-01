Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 3072 x 1920 3840 x 2400 - 3072 x 1920 3840 x 2400 Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Spectre x360 16 (2022) На 168% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16870 vs 6305 баллов

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать HP Spectre x360 16 Видеокарта показывает в среднем на 25-34% больше FPS в играх

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Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес - 2 кг Размеры 357.88 x 245.36 x 19.8 мм 358 x 245.3 x 19.9 мм Площадь 878 см2 878 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.6% ~84.5% Боковые рамки 5.5 мм 6.7 мм Цвета Черный Черный, Синий Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 2

Дисплей 3072 x 1920 3840 x 2400 3072 x 1920 3840 x 2400 Диагональ 16.1 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 225 точек на дюйм 226 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3072 x 1920 пикселей 3072 x 1920 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 - Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 1000:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 74% Охват DCI-P3 - 74% Максимальная яркость Spectre x360 16 (2022) 400 нит Spectre x360 16 400 нит

Батарея Ёмкость 83 Вт*ч 83 Вт*ч Время полной зарядки - 1:55 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 135 Вт 135 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB TGP - 40 Вт Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 6 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 938 МГц Boost частота GPU 1550 МГц 1223 МГц FLOPS 3.46 терафлопс 5.01 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40 Производительность GPU Spectre x360 16 (2022) 3.46 терафлопс Spectre x360 16 +45% 5.01 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 4.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.