Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 3072 x 1920 3840 x 2400 - 1920 x 1200 2560 x 1600 Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Spectre x360 16 Комплектуется на 31 Вт*ч большей батареей (83 и 52 Вт*ч)

Видеокарта показывает в среднем на 25-34% больше FPS в играх

Сенсорный экран

Имеет на 59% более четкий дисплей – 226 против 142 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Swift X SFX16-52G Легче – весит на 250 граммов меньше (1.75 и 2 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 37% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8633 vs 6305 баллов

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2 кг 1.75 кг Размеры 358 x 245.3 x 19.9 мм 355.6 x 238.76 x 17.78 мм Площадь 878 см2 849 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.5% ~87.4% Боковые рамки 6.7 мм 5.5 мм Цвета Черный, Синий Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 2

Дисплей 3072 x 1920 3840 x 2400 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 226 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3072 x 1920 пикселей 1920 x 1200 пикселей Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) - Тесты экрана Контрастность 1000:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 74% - Охват DCI-P3 74% - Максимальная яркость Spectre x360 16 400 нит Swift X SFX16-52G 400 нит

Батарея Ёмкость 83 Вт*ч 52 Вт*ч Время полной зарядки 1:55 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) - Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 135 Вт 100 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Intel Arc 3 A370M 4GB TGP 40 Вт - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 6 нм Частота GPU 938 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1223 МГц 1550 МГц FLOPS 5.01 терафлопс 3.46 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 64 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU Spectre x360 16 +45% 5.01 терафлопс Swift X SFX16-52G 3.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 5200 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.0 2.0 Dolby Atmos Нет - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да - Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.