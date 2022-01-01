Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 3072 x 1920 3840 x 2400 2560 x 1600 Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Spectre x360 16 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 81-110% больше FPS в играх

Комплектуется на 33.1 Вт*ч большей батареей (83 и 49.9 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020) Существенно легче – весит на 710 граммов меньше (1.29 и 2 кг)

На 23% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7740 vs 6305 баллов

Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (646 и 878 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2 кг 1.29 кг Размеры 358 x 245.3 x 19.9 мм 304.1 x 212.4 x 16.1 мм Площадь 878 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.5% ~79.4% Боковые рамки 6.7 мм 8.8 мм Цвета Черный, Синий Серебристый, Золотистый, Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 -

Дисплей 3072 x 1920 3840 x 2400 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 226 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3072 x 1920 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1000:1 1069:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.8% Охват Adobe RGB 74% - Охват DCI-P3 74% - Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Spectre x360 16 400 нит Macbook Air (M1, 2020) 400 нит

Батарея Ёмкость 83 Вт*ч 49.9 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки 1:55 ч. 2:23 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 135 Вт 30 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 172 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Apple M1 GPU (8-core) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU - 450 МГц Boost частота GPU - 1278 МГц FLOPS 6.42 терафлопс 2.6 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU Spectre x360 16 +147% 6.42 терафлопс Macbook Air (M1, 2020) 2.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.0 2.0 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 79.6 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 12.1 x 8.1 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.