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HP Spectre x360 16 против Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600)

62 из 100
HP Spectre x360 16
VS
60 из 100
Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600)
HP Spectre x360 16
Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3840 x 2400
Процессор Intel Core i7 11390H
Графика GeForce RTX 3050 Mobile 4GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Spectre x360 16 и Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Spectre x360 16
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • На 15% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6305 vs 5497 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 9-12% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (96 и 83 Вт*ч)
  • На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит
  • Имеет на 25% более четкий дисплей – 283 против 226 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Spectre x360 16
vs
Vivobook Pro 16X OLED (N7600)

Корпус

Вес 2 кг 1.95 кг
Размеры 358 x 245.3 x 19.9 мм 360.5 x 259 x 18.9 мм
Площадь 878 см2 934 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.5% ~79.5%
Боковые рамки 6.7 мм 7.9 мм
Цвета Черный, Синий Черный, Серебристый, Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 160°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 45.3 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 226 точек на дюйм 283 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 3072 x 1920 пикселей 3840 x 2400 пикселей
Поддержка HDR - Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 74% 96.8%
Охват DCI-P3 74% 99.7%
Время отклика - 1 мс
Максимальная яркость
Spectre x360 16
400 нит
Vivobook Pro 16X OLED (N7600) +38%
550 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:55 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 135 Вт 120 Вт
Вес зарядного устройства - 460 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.9-3.4 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 40 Вт 35-50 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 938 МГц 1185 МГц
Boost частота GPU 1223 МГц 1417 МГц
FLOPS 5.01 терафлопс 5.8 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40
Производительность GPU
Spectre x360 16
5.01 терафлопс
Vivobook Pro 16X OLED (N7600) +16%
5.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 4.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер - 13.0 x 8.5 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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