Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 3072 x 1920 3840 x 2400 3840 x 2400 Процессор Intel Core i7 11390H - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Графика GeForce RTX 3050 Mobile 4GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Spectre x360 16 Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

На 15% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6305 vs 5497 баллов

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран Причины выбрать Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 9-12% больше FPS в играх

Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (96 и 83 Вт*ч)

На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит

Имеет на 25% более четкий дисплей – 283 против 226 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2 кг 1.95 кг Размеры 358 x 245.3 x 19.9 мм 360.5 x 259 x 18.9 мм Площадь 878 см2 934 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.5% ~79.5% Боковые рамки 6.7 мм 7.9 мм Цвета Черный, Синий Черный, Серебристый, Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 160° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 45.3 дБ

Дисплей 3072 x 1920 3840 x 2400 3840 x 2400 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 226 точек на дюйм 283 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3072 x 1920 пикселей 3840 x 2400 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 74% 96.8% Охват DCI-P3 74% 99.7% Время отклика - 1 мс Максимальная яркость Spectre x360 16 400 нит Vivobook Pro 16X OLED (N7600) +38% 550 нит

Батарея Ёмкость 83 Вт*ч 96 Вт*ч Время полной зарядки 1:55 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 135 Вт 120 Вт Вес зарядного устройства - 460 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 40 Вт 35-50 Вт Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 938 МГц 1185 МГц Boost частота GPU 1223 МГц 1417 МГц FLOPS 5.01 терафлопс 5.8 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40 Производительность GPU Spectre x360 16 5.01 терафлопс Vivobook Pro 16X OLED (N7600) +16% 5.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 4.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер - 13.0 x 8.5 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.