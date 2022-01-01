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HP Spectre x360 16 против Dell Alienware x17 R2

62 из 100
HP Spectre x360 16
VS
72 из 100
Dell Alienware x17 R2
HP Spectre x360 16
Dell Alienware x17 R2
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Экран
Процессор Intel Core i7 11390H
Графика GeForce RTX 3050 Mobile 4GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Spectre x360 16 и Dell Alienware x17 R2 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Spectre x360 16
  • Существенно легче – весит на 1020 граммов меньше (2 и 3.02 кг)
  • Более тонкие рамки – на 22% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 78% более четкий дисплей – 226 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (878 и 1196 см2)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Dell Alienware x17 R2
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 96-131% больше FPS в играх
  • На 170% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17009 vs 6305 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (87 и 83 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Spectre x360 16
vs
Alienware x17 R2

Корпус

Вес 2 кг 3.02 кг
Размеры 358 x 245.3 x 19.9 мм 399.2 x 299.5 x 12.9-17.1 мм
Площадь 878 см2 1196 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.5% ~69%
Боковые рамки 6.7 мм 8.1 мм
Цвета Черный, Синий Белый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 4
Уровень шума - 52.5 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 226 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 3072 x 1920 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 800:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 74% -
Охват DCI-P3 74% -
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость
Spectre x360 16 +33%
400 нит
Alienware x17 R2
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:55 ч. 1:40 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 135 Вт 240 / 330 Вт
Вес зарядного устройства - 1003 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.9-3.4 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 4 14
Потоков 8 20
L3-кэш 12 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 40 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 938 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1223 МГц 1802 МГц
FLOPS 5.01 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 64 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48
Производительность GPU
Spectre x360 16
5.01 терафлопс
Alienware x17 R2 +175%
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281
Формат звука 4.0 2.2
Мощность динамиков - 4x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 84.3 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.8 мм
Тачпад
Размер - 11.2 x 6.6 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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