Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 3072 x 1920 3840 x 2400 - 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 3840 x 2160 Процессор Intel Core i7 11390H - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900HK Графика GeForce RTX 3050 Mobile 4GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Spectre x360 16 Существенно легче – весит на 1020 граммов меньше (2 и 3.02 кг)

Более тонкие рамки – на 22% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Имеет на 78% более четкий дисплей – 226 против 127 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (878 и 1196 см 2 )

) На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит Причины выбрать Dell Alienware x17 R2 Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 96-131% больше FPS в играх

На 170% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17009 vs 6305 баллов

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (87 и 83 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2 кг 3.02 кг Размеры 358 x 245.3 x 19.9 мм 399.2 x 299.5 x 12.9-17.1 мм Площадь 878 см2 1196 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.5% ~69% Боковые рамки 6.7 мм 8.1 мм Цвета Черный, Синий Белый Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 4 Уровень шума - 52.5 дБ

Дисплей 3072 x 1920 3840 x 2400 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 3840 x 2160 Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 165 Гц Плотность пикселей 226 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 3072 x 1920 пикселей 1920 x 1080 пикселей Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 800:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 74% - Охват DCI-P3 74% - Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Spectre x360 16 +33% 400 нит Alienware x17 R2 300 нит

Батарея Ёмкость 83 Вт*ч 87 Вт*ч Время полной зарядки 1:55 ч. 1:40 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 135 Вт 240 / 330 Вт Вес зарядного устройства - 1003 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 40 Вт 140 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 938 МГц 1504 МГц Boost частота GPU 1223 МГц 1802 МГц FLOPS 5.01 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 64 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48 Производительность GPU Spectre x360 16 5.01 терафлопс Alienware x17 R2 +175% 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3281 Формат звука 4.0 2.2 Мощность динамиков - 4x2W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 84.3 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.8 мм Тачпад Размер - 11.2 x 6.6 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.