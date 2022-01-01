Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 3072 x 1920 3840 x 2400 - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3072 x 1920 Батарея 83 Вт*ч - 54 Вт*ч 64 Вт*ч Процессор Intel Core i7 11390H - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1260P Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 12GB 16GB 24GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Spectre x360 16 Видеокарта показывает в среднем на 138-188% больше FPS в играх

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 29 Вт*ч большей батареей (83 и 54 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

На 14% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6305 vs 5541 баллов

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Имеет на 59% более четкий дисплей – 226 против 142 точек на дюйм (PPI)

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит Причины выбрать Dell Inspiron 16 5620 Немного легче – весит на 130 граммов меньше (1.87 и 2 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2 кг 1.87 кг Размеры 358 x 245.3 x 19.9 мм 356.78 x 251.9 x 15.67-18.3 мм Площадь 878 см2 899 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.5% ~82.6% Боковые рамки 6.7 мм 6.1 мм Цвета Черный, Синий Серебристый Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 3072 x 1920 3840 x 2400 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3072 x 1920 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 226 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3072 x 1920 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 1000:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 74% - Охват DCI-P3 74% - Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Spectre x360 16 +33% 400 нит Inspiron 16 5620 300 нит

Батарея Ёмкость 83 Вт*ч 54 Вт*ч 64 Вт*ч Напряжение - 15 В Время полной зарядки 1:55 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 135 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 290 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Intel UHD Graphics (64EU) TGP 40 Вт 45 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 938 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1223 МГц 1400 МГц FLOPS 5.01 терафлопс 1.43 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 512 Блоки текстурирования (TMUs) 64 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 16 Производительность GPU Spectre x360 16 +250% 5.01 терафлопс Inspiron 16 5620 1.43 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 12GB 16GB 24GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3254 Формат звука 4.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер - 13.3 x 9.0 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.