Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 3072 x 1920 3840 x 2400 - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Батарея 83 Вт*ч - 64 Вт*ч 97 Вт*ч Процессор Intel Core i7 11390H - Intel Core i5 12500H Intel Core i5 12600H Intel Core i7 12800H Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Spectre x360 16 Видеокарта показывает в среднем на 47-64% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (83 и 64 Вт*ч)

Имеет на 126% более четкий дисплей – 226 против 100 точек на дюйм (PPI)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

На 82% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 220 нит Причины выбрать Dell Latitude 5531 На 139% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15072 vs 6305 баллов

Легче – весит на 210 граммов меньше (1.79 и 2 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2 кг 1.79 кг Размеры 358 x 245.3 x 19.9 мм 357.8 x 233.3 x 22.67 мм Площадь 878 см2 835 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.5% ~80.4% Боковые рамки 6.7 мм 6.2 мм Цвета Черный, Синий Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 -

Дисплей 3072 x 1920 3840 x 2400 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 226 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 3072 x 1920 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 500:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 74% - Охват DCI-P3 74% - Время отклика - 25 мс Максимальная яркость Spectre x360 16 +82% 400 нит Latitude 5531 220 нит

Батарея Ёмкость 83 Вт*ч 64 Вт*ч 97 Вт*ч Напряжение - 15.2 В Время полной зарядки 1:55 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 135 Вт 90 / 130 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce MX550 2GB TGP 40 Вт - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 938 МГц 1065 МГц Boost частота GPU 1223 МГц 1320 МГц FLOPS 5.01 терафлопс 2.703 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 64 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 16 Производительность GPU Spectre x360 16 +85% 5.01 терафлопс Latitude 5531 2.703 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3204 Формат звука 4.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 11.5 x 6.7 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.