Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 3072 x 1920 3840 x 2400 - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Батарея 83 Вт*ч - 41 Вт*ч 58 Вт*ч Процессор Intel Core i7 11390H - Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1280P Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Spectre x360 16 Видеокарта показывает в среднем на 140-191% больше FPS в играх

Комплектуется на 42 Вт*ч большей батареей (83 и 41 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Имеет на 126% более четкий дисплей – 226 против 100 точек на дюйм (PPI)

Сенсорный экран

На 82% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 220 нит Причины выбрать Dell Precision 3570 Существенно легче – весит на 420 граммов меньше (1.58 и 2 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2 кг 1.58 кг Размеры 358 x 245.3 x 19.9 мм 358 x 232 x 19.3-21 мм Площадь 878 см2 831 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.5% ~80.8% Боковые рамки 6.7 мм 6.3 мм Цвета Черный, Синий Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 2

Дисплей 3072 x 1920 3840 x 2400 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 226 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 3072 x 1920 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 500:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 74% - Охват DCI-P3 74% - Время отклика - 25 мс Максимальная яркость Spectre x360 16 +82% 400 нит Precision 3570 220 нит

Батарея Ёмкость 83 Вт*ч 41 Вт*ч 58 Вт*ч Напряжение - 11.25 В Время полной зарядки 1:55 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 135 Вт 65 / 90 / 130 Вт

Процессор Модель CPU Intel Core i7 11390H Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1280P Базовая частота 2.9-3.4 ГГц 1.3 ГГц Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.4 ГГц Ядер 4 10 Потоков 8 12 L3-кэш 12 МБ 12 МБ Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel Iris Xe Graphics (80EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Spectre x360 16 +8% 1584 Precision 3570 1466 Geekbench 5 (многоядерный) Spectre x360 16 +26% 5076 Precision 3570 4036 Cinebench R23 (одноядерный) Spectre x360 16 1591 Precision 3570 н/д Cinebench R23 (многоядерный) Spectre x360 16 6305 Precision 3570 н/д

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 40 Вт 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 938 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1223 МГц 1100 МГц FLOPS 5.01 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR5 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 640 Блоки текстурирования (TMUs) 64 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 20 Производительность GPU Spectre x360 16 +255% 5.01 терафлопс Precision 3570 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3204 Формат звука 4.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер - 11.5 x 6.7 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.