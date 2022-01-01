Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 3072 x 1920 3840 x 2400 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Батарея 83 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор Intel Core i7 11390H - Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H Intel Core i7 10875H Intel Core i9 10885H Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Spectre x360 16 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 61-83% больше FPS в играх

Комплектуется на 27 Вт*ч большей батареей (83 и 56 Вт*ч)

На 31% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6305 vs 4813 баллов

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Имеет на 56% более четкий дисплей – 226 против 145 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell XPS 15 9500 Немного легче – весит на 170 граммов меньше (1.83 и 2 кг)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (791 и 878 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2 кг 1.83 кг Размеры 358 x 245.3 x 19.9 мм 344 x 230 x 18 мм Площадь 878 см2 791 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.5% ~89.2% Боковые рамки 6.7 мм 4 мм Цвета Черный, Синий Серебристый Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Скорость куллера - 5000 об/мин Уровень шума - 46 дБ

Дисплей 3072 x 1920 3840 x 2400 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 226 точек на дюйм 145 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3072 x 1920 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 1650:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 74% 89.5% Охват DCI-P3 74% 94% Время отклика - 43 мс Максимальная яркость Spectre x360 16 400 нит XPS 15 9500 +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 83 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Время полной зарядки 1:55 ч. 3:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа Мощность зарядки 135 Вт 90 / 130 Вт Вес зарядного устройства - 481 грамм

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce GTX 1650 Ti 4GB TGP - 55 Вт Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU - 1350 МГц Boost частота GPU - 1485 МГц FLOPS 6.42 терафлопс 3.041 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU Spectre x360 16 +111% 6.42 терафлопс XPS 15 9500 3.041 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 2933 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3281-CG Формат звука 4.0 2.2 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 84.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.3 мм Тачпад Размер - 15.0 x 9.0 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.