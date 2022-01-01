HP Spectre x360 16 против Dell XPS 17 9710 (2021)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать HP Spectre x360 16
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Легче – весит на 210 граммов меньше (2 и 2.21 кг)
- Комплектуется на 27 Вт*ч большей батареей (83 и 56 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Сенсорный экран
- Имеет на 70% более четкий дисплей – 226 против 133 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell XPS 17 9710 (2021)
- Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- На 55% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9759 vs 6305 баллов
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- Видеокарта показывает в среднем на 13-17% больше FPS в играх
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2 кг
|2.21 кг
|Размеры
|358 x 245.3 x 19.9 мм
|374.4 x 248 x 19 мм
|Площадь
|878 см2
|929 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~84.5%
|~90.3%
|Боковые рамки
|6.7 мм
|4.1 мм
|Цвета
|Черный, Синий
|Черный, Серебристый
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|-
|49 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|17 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|226 точек на дюйм
|133 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|3072 x 1920 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Матовый
|Контрастность
|1000:1
|1650:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Охват Adobe RGB
|74%
|-
|Охват DCI-P3
|74%
|-
|Время отклика
|-
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.4 В
|Время полной зарядки
|1:55 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|135 Вт
|90 / 130 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|508 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.9-3.4 ГГц
|2.2-2.7 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|4
|6
|Потоков
|8
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Spectre x360 16 +5%
1584
1502
Geekbench 5 (многоядерный)
5076
XPS 17 9710 (2021) +31%
6642
Cinebench R23 (одноядерный)
1591
XPS 17 9710 (2021) +15%
1823
Cinebench R23 (многоядерный)
6305
XPS 17 9710 (2021) +55%
9759
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|40 Вт
|60 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|938 МГц
|1237 МГц
|Boost частота GPU
|1223 МГц
|1500 МГц
|FLOPS
|5.01 терафлопс
|6.14 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|40
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC711-CG
|Формат звука
|4.0
|2.2
|Мощность динамиков
|-
|2x2W, 2x1.5W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|-
|78.3 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|4x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|-
|15.0 x 8.9 см
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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