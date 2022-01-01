Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 3072 x 1920 3840 x 2400 1920 x 1080 Процессор Intel Core i7 11390H - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Spectre x360 16 Видеокарта показывает в среднем на 194-264% больше FPS в играх

Комплектуется на 27 Вт*ч большей батареей (83 и 56 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Имеет на 65% более четкий дисплей – 226 против 137 точек на дюйм (PPI)

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит Причины выбрать Honor MagicBook 16 (2022) Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.84 и 2 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 53% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9665 vs 6305 баллов

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2 кг 1.84 кг Размеры 358 x 245.3 x 19.9 мм 368 x 236 x 18.2 мм Площадь 878 см2 868 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.5% ~82.3% Боковые рамки 6.7 мм 5.8 мм Цвета Черный, Синий Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 47 дБ

Дисплей 3072 x 1920 3840 x 2400 1920 x 1080 Диагональ 16 дюймов 16.1 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 144 Гц Плотность пикселей 226 точек на дюйм 137 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 3072 x 1920 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 1179:1 Цветовой охват sRGB 100% 98.9% Охват Adobe RGB 74% 68.6% Охват DCI-P3 74% 68.4% Время отклика - 14 мс Максимальная яркость Spectre x360 16 +33% 400 нит MagicBook 16 (2022) 300 нит

Батарея Ёмкость 83 Вт*ч 56 Вт*ч Время полной зарядки 1:55 ч. 1:46 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 135 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 200 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Radeon RX Vega 7 TGP 40 Вт 10-45 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 7 нм Частота GPU 938 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1223 МГц 1600 МГц FLOPS 5.01 терафлопс 1.108 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 448 Блоки текстурирования (TMUs) 64 28 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 7 Производительность GPU Spectre x360 16 +352% 5.01 терафлопс MagicBook 16 (2022) 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.0 2.0 Dolby Atmos Нет - Макс. громкость - 80.8 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 12.0 x 7.2 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.