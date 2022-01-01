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HP Spectre x360 16 против ENVY x360 15 (Ryzen)

62 из 100
HP Spectre x360 16
VS
47 из 100
HP ENVY x360 15 (Ryzen)
HP Spectre x360 16
HP ENVY x360 15 (Ryzen)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор Intel Core i7 11390H
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Spectre x360 16 и ENVY x360 15 (Ryzen) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Spectre x360 16
  • Видеокарта показывает в среднем на 194-264% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 32 Вт*ч большей батареей (83 и 51 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 60% более четкий дисплей – 226 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP ENVY x360 15 (Ryzen)
  • Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.86 и 2 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6922 vs 6305 баллов
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (818 и 878 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Spectre x360 16
vs
ENVY x360 15 (Ryzen)

Корпус

Вес 2 кг 1.86 кг
Размеры 358 x 245.3 x 19.9 мм 358.9 x 228 x 18.2 мм
Площадь 878 см2 818 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.5% ~82%
Боковые рамки 6.7 мм 6.8 мм
Цвета Черный, Синий Черный
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума - 36 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 226 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 3072 x 1920 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1405:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.6%
Охват Adobe RGB 74% 70%
Охват DCI-P3 74% 69%
Максимальная яркость
Spectre x360 16
400 нит
ENVY x360 15 (Ryzen)
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:55 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 135 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 277 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.9-3.4 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 40 Вт 10-45 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU 938 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1223 МГц 1600 МГц
FLOPS 5.01 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 12 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 448
Блоки текстурирования (TMUs) 64 28
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 7
Производительность GPU
Spectre x360 16 +352%
5.01 терафлопс
ENVY x360 15 (Ryzen)
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 74.7 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 12.5 x 8.0 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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