Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 Батарея - 52.5 Вт*ч 70 Вт*ч 57.5 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Графика - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 12GB 16GB - 12GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Victus 15 (2022 Intel) На 128% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12607 vs 5534 баллов

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (913 и 1128 см2) Причины выбрать Acer Nitro 5 AN517-54 Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (57.5 и 52.5 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.29 кг 2.2 кг Размеры 357.88 x 255 x 23.6 мм 403.8 x 279.4 x 24.9 мм Площадь 913 см2 1128 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73.5% ~73.1% Боковые рамки 6.2 мм 10.4 мм Цвета Белый, Серебристый, Синий Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 47 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 144 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1243:1 Цветовой охват sRGB - 55% Охват Adobe RGB - 37.9% Охват DCI-P3 - 36.7% Время отклика - 16 мс Максимальная яркость Victus 15 (2022 Intel) 300 нит Nitro 5 AN517-54 300 нит

Батарея Ёмкость 52.5 Вт*ч 70 Вт*ч 57.5 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 200 Вт 135 / 180 Вт Вес зарядного устройства - 387 / 580 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 12 нм Частота GPU 1380 МГц 1380 МГц Boost частота GPU 1560 МГц 1560 МГц FLOPS 3.195 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Victus 15 (2022 Intel) 3.195 терафлопс Nitro 5 AN517-54 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 12GB 16GB 12GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ - Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 16 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 79 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.