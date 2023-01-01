Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) - 1920 x 1080 2560 x 1440 Батарея - 52.5 Вт*ч 70 Вт*ч 90 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12450H Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H - AMD Ryzen 7 5800HS AMD Ryzen 9 5900HS Графика - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 12GB 16GB - 8GB 16GB 32GB 40GB 48GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Victus 15 (2022 Intel) Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 86-118% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 86-118% больше FPS в играх Существенно легче – весит на 390 граммов меньше (1.9 и 2.29 кг)

Существенно легче – весит на 390 граммов меньше (1.9 и 2.29 кг) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Комплектуется на 37.5 Вт*ч большей батареей (90 и 52.5 Вт*ч)

Комплектуется на 37.5 Вт*ч большей батареей (90 и 52.5 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.29 кг 1.9 кг Размеры 357.88 x 255 x 23.6 мм 355 x 243 x 19.9 мм Площадь 913 см2 863 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73.5% ~77.8% Боковые рамки 6.2 мм 4.8 мм Цвета Белый, Серебристый, Синий Белый, Черный, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 150° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл - Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума 45.4 дБ 51 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 144 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 62.3% Охват Adobe RGB - 47.3% Максимальная яркость Victus 15 (2022 Intel) 300 нит ROG Zephyrus G15 GA503 н/д

Батарея Ёмкость 52.5 Вт*ч 70 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки 1:50 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 200 Вт 180 / 200 Вт Вес зарядного устройства 641 грамм 490 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB TGP - 60-75 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU 1380 МГц 1350 МГц Boost частота GPU 1560 МГц 1598 МГц FLOPS 3.195 терафлопс 8.2 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 64 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48 Производительность GPU Victus 15 (2022 Intel) 3.195 терафлопс ROG Zephyrus G15 GA503 +157% 8.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 12GB 16GB 8GB 16GB 32GB 40GB 48GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 16 ГБ 48 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC289 Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков - 2x2W, 2x2W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 81 дБ 78 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.5 x 8.0 см 13.0 x 8.5 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.