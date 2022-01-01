Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Батарея - 52.5 Вт*ч 70 Вт*ч 63 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Графика - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB - GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 12GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Victus 15 (2022 Intel) На 140% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12607 vs 5248 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 19-26% больше FPS в играх

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500) Существенно легче – весит на 640 граммов меньше (1.65 и 2.29 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 10.5 Вт*ч большей батареей (63 и 52.5 Вт*ч)

На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (847 и 913 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.29 кг 1.65 кг Размеры 357.88 x 255 x 23.6 мм 359.8 x 235.3 x 19.9 мм Площадь 913 см2 847 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73.5% ~79.3% Боковые рамки 6.2 мм 7.2 мм Цвета Белый, Серебристый, Синий Серебристый, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 48.3 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 427720:1 Цветовой охват sRGB - 99.9% Охват Adobe RGB - 95.8% Охват DCI-P3 - 99.9% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Victus 15 (2022 Intel) 300 нит Vivobook Pro 15 OLED (K3500) +100% 600 нит

Батарея Ёмкость 52.5 Вт*ч 70 Вт*ч 63 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 200 Вт 65 / 120 Вт Вес зарядного устройства - 220 / 446 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB TGP - 50 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 12 нм Частота GPU 1380 МГц 990 МГц Boost частота GPU 1560 МГц 1155 МГц FLOPS 3.195 терафлопс 2.365 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~10 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Victus 15 (2022 Intel) +35% 3.195 терафлопс Vivobook Pro 15 OLED (K3500) 2.365 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 12GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 79.3 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.3 мм Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.