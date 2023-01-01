Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) - 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) Батарея - 52.5 Вт*ч 70 Вт*ч 90 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12450H Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H - Intel Core i7 13620H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900HK Графика - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 12GB 16GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Victus 15 (2022 Intel) Существенно легче – весит на 430 граммов меньше (2.29 и 2.72 кг)

Существенно легче – весит на 430 граммов меньше (2.29 и 2.72 кг) Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (913 и 1057 см2) Причины выбрать Dell Alienware X16 Выше частота обновление экрана: 480 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 480 против 60 Гц Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Видеокарта показывает в среднем на 103-141% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 103-141% больше FPS в играх Комплектуется на 37.5 Вт*ч большей батареей (90 и 52.5 Вт*ч)

Комплектуется на 37.5 Вт*ч большей батареей (90 и 52.5 Вт*ч) На 55% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16278 vs 10483 баллов

На 55% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16278 vs 10483 баллов Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.29 кг 2.72 кг Размеры 357.88 x 255 x 23.6 мм 364.74 x 289.81 x 18.57 мм Площадь 913 см2 1057 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73.5% ~70.2% Боковые рамки 6.2 мм 10.1 мм Цвета Белый, Серебристый, Синий Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 150° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 4 Уровень шума 45.4 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 480 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Охват DCI-P3 - 100% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Victus 15 (2022 Intel) 300 нит Alienware X16 300 нит

Батарея Ёмкость 52.5 Вт*ч 70 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки 1:50 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 200 Вт 240 / 330 Вт Вес зарядного устройства 641 грамм -

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB TGP - 140 Вт Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 4 нм Частота GPU 1380 МГц - Boost частота GPU 1560 МГц - FLOPS 3.195 терафлопс 9.2 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 96 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 64 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Victus 15 (2022 Intel) 3.195 терафлопс Alienware X16 +188% 9.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 12GB 16GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 6000 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.4 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 81 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет - Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.8 мм Тачпад Размер 12.5 x 8.0 см - Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.