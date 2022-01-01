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HP Victus 16 (2021 AMD) против Acer Predator Helios 300 (PH315-53)

57 из 100
HP Victus 16 (2021 AMD)
VS
57 из 100
Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
HP Victus 16 (2021 AMD)
Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Victus 16 (2021 AMD) и Acer Predator Helios 300 (PH315-53) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Victus 16 (2021 AMD)
  • На 115% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10556 vs 4919 баллов
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.4 и 2.5 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (70 и 59 Вт*ч)
Причины выбрать Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
  • Видеокарта показывает в среднем на 91-125% больше FPS в играх

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Victus 16 (2021 AMD)
vs
Predator Helios 300 (PH315-53)

Корпус

Вес 2.4 кг 2.5 кг
Размеры 370 x 260 x 23.6 мм 363.4 x 255 x 22.9 мм
Площадь 962 см2 927 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.3% ~72.4%
Боковые рамки 6.8 мм 9 мм
Цвета Белый, Серебристый, Синий Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 52 дБ 51 дБ

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 137 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1203:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 73.2% -
Охват DCI-P3 72.6% -
Время отклика 12 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 200 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства 500 граммов 600 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 7 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 100 Вт
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 1375 МГц 1267 МГц
Boost частота GPU 1645 МГц 1605 МГц
FLOPS 4.632 терафлопс 12.3 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 1408 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 88 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48
Производительность GPU
Victus 16 (2021 AMD)
4.632 терафлопс
Predator Helios 300 (PH315-53) +166%
12.3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC245 -
Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 78 дБ 81 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.5 x 8.0 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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