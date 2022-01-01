Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 - 1920 x 1200 2560 x 1600 3840 x 2400 Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 6980HX Графика - Radeon RX 5500M 4GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 12GB 16GB 32GB - 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Victus 16 (2021 AMD) Легче – весит на 210 граммов меньше (2.4 и 2.61 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Причины выбрать Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) Более тонкие рамки – на 929% выше полезная площадь экрана

Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 109-149% больше FPS в играх

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (90 и 70 Вт*ч)

Значительно компактнее – имеет на 90% меньшую площадь корпуса (92 и 962 см 2 )

) Сенсорный экран

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.4 кг 2.61 кг Размеры 370 x 260 x 23.6 мм 355 x 26 x 20.5 мм Площадь 962 см2 92 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.3% ~764.4% Боковые рамки 6.8 мм 0.4 мм Цвета Белый, Серебристый, Синий Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 - Уровень шума 52 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1200 2560 x 1600 3840 x 2400 Диагональ 16.1 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 240 Гц Плотность пикселей 137 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1203:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 73.2% - Охват DCI-P3 72.6% 100% Время отклика 12 мс 3 мс Максимальная яркость Victus 16 (2021 AMD) 250 нит ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) н/д

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 200 Вт 240 / 280 Вт Вес зарядного устройства 500 граммов -

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 5500M 4GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP - 140 Вт Nvidia Optimus Да MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 7 нм 8 нм Частота GPU 1375 МГц 1504 МГц Boost частота GPU 1645 МГц 1802 МГц FLOPS 4.632 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти ~14 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерных блоков 1408 3840 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Victus 16 (2021 AMD) 4.632 терафлопс ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) +198% 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 12GB 16GB 32GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x16 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x2048 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC245 - Формат звука 2.0 4.2 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 78 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.5 x 8.0 см - Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.