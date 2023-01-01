Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 - 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Графика - Radeon RX 5500M 4GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Память (ОЗУ) - 8GB 12GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Victus 16 (2021 AMD) Выше частота обновление экрана: 144 против 90 Гц

Выше частота обновление экрана: 144 против 90 Гц Видеокарта показывает в среднем на 126-172% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 126-172% больше FPS в играх Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 12% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10036 vs 8949 баллов

На 12% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10036 vs 8949 баллов Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) Существенно легче – весит на 1010 граммов меньше (1.39 и 2.4 кг)

Существенно легче – весит на 1010 граммов меньше (1.39 и 2.4 кг) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (75 и 70 Вт*ч)

Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (75 и 70 Вт*ч) На 140% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 250 нит

На 140% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 250 нит Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Имеет на 77% более четкий дисплей – 243 против 137 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 77% более четкий дисплей – 243 против 137 точек на дюйм (PPI) Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (692 и 962 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.4 кг 1.39 кг Размеры 370 x 260 x 23.5 мм 313.6 x 220.6 x 16.9 мм Площадь 962 см2 692 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.3% ~82.2% Боковые рамки 6.8 мм 6.1 мм Цвета Белый, Серебристый, Синий Синий, Зеленый Материал Пластик Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 130° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл - Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 52 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) Диагональ 16.1 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 144 Гц 90 Гц Плотность пикселей 137 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Технология синхронизации FreeSync No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый Датчик освещенности Нет Нет Площадь экрана Victus 16 (2021 AMD) 16.1″ (16:9 ratio) = 110.8 in2 Zenbook 14 OLED (UX3402) 14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2 ~ 25% more screen space Тесты экрана Контрастность 1203:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 73.2% - Охват DCI-P3 72.6% 100% Время отклика 12 мс 1 мс Максимальная яркость Victus 16 (2021 AMD) 250 нит Zenbook 14 OLED (UX3402) +140% 600 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 75 Вт*ч Время полной зарядки - 1:50 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 200 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 500 граммов -

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 5500M 4GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP - 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 1375 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1645 МГц 1100 МГц FLOPS 4.632 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти ~14 Гбит/с 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки 1408 640 Блоки текстурирования (TMUs) 88 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20 Производительность GPU Victus 16 (2021 AMD) +229% 4.632 терафлопс Zenbook 14 OLED (UX3402) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 12GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC245 - Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 78 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм 1.4 мм Тачпад Размер 12.5 x 8.0 см - Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.