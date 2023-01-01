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HP Victus 16 (2021 AMD) против Asus Zenbook 14 OLED (UX3402)

55 из 100
HP Victus 16 (2021 AMD)
VS
61 из 100
Asus Zenbook 14 OLED (UX3402)
HP Victus 16 (2021 AMD)
Asus Zenbook 14 OLED (UX3402)
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Экран
Процессор
Графика
Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Victus 16 (2021 AMD) и Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Victus 16 (2021 AMD)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 90 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 126-172% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 12% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10036 vs 8949 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Asus Zenbook 14 OLED (UX3402)
  • Существенно легче – весит на 1010 граммов меньше (1.39 и 2.4 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (75 и 70 Вт*ч)
  • На 140% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 250 нит
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 77% более четкий дисплей – 243 против 137 точек на дюйм (PPI)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (692 и 962 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Victus 16 (2021 AMD)
vs
Zenbook 14 OLED (UX3402)

Корпус

Вес 2.4 кг 1.39 кг
Размеры 370 x 260 x 23.5 мм 313.6 x 220.6 x 16.9 мм
Площадь 962 см2 692 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.3% ~82.2%
Боковые рамки 6.8 мм 6.1 мм
Цвета Белый, Серебристый, Синий Синий, Зеленый
Материал Пластик Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 130° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл - Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 52 дБ -

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 144 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 137 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Технология синхронизации FreeSync No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый
Датчик освещенности Нет Нет
Площадь экрана
Victus 16 (2021 AMD)
16.1″ (16:9 ratio) = 110.8 in2
Zenbook 14 OLED (UX3402)
14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2
~25% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 1203:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 73.2% -
Охват DCI-P3 72.6% 100%
Время отклика 12 мс 1 мс
Максимальная яркость
Victus 16 (2021 AMD)
250 нит
Zenbook 14 OLED (UX3402) +140%
600 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:50 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 200 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 500 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 12 (4P + 8E)
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 1375 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1645 МГц 1100 МГц
FLOPS 4.632 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти ~14 Гбит/с 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 1408 640
Блоки текстурирования (TMUs) 88 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20
Производительность GPU
Victus 16 (2021 AMD) +229%
4.632 терафлопс
Zenbook 14 OLED (UX3402)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC245 -
Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 78 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм 1.4 мм
Тачпад
Размер 12.5 x 8.0 см -
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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