HP Victus 16 (2021 AMD) против ASUS ZenBook Duo 14 UX482
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать HP Victus 16 (2021 AMD)
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 115% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10556 vs 4909 баллов
- Видеокарта показывает в среднем на 35-48% больше FPS в играх
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать ASUS ZenBook Duo 14 UX482
- Существенно легче – весит на 830 граммов меньше (1.57 и 2.4 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Сенсорный экран
- На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
- Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (719 и 962 см2)
- Имеет на 15% более четкий дисплей – 157 против 137 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.4 кг
|1.57 кг
|Размеры
|370 x 260 x 23.6 мм
|324 x 222 x 17.3 мм
|Площадь
|962 см2
|719 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~74.3%
|~75.1%
|Боковые рамки
|6.8 мм
|7.1 мм
|Цвета
|Белый, Серебристый, Синий
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|145°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|52 дБ
|45.9 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16.1 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|137 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1203:1
|1292:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Охват Adobe RGB
|73.2%
|99.3%
|Охват DCI-P3
|72.6%
|-
|Время отклика
|12 мс
|51 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|200 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|500 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|6
|4
|Потоков
|12
|8
|L3-кэш
|16 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Victus 16 (2021 AMD) +13%
1408
1243
Geekbench 5 (многоядерный)
Victus 16 (2021 AMD) +41%
5939
4218
Cinebench R23 (одноядерный)
Victus 16 (2021 AMD) +11%
1415
1280
Cinebench R23 (многоядерный)
Victus 16 (2021 AMD) +115%
10556
4909
Видеокарта
Модель GPU
|Nvidia Optimus
|Да
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|7 нм
|12 нм
|Частота GPU
|1375 МГц
|720-1395 МГц
|Boost частота GPU
|1645 МГц
|930-1575 МГц
|FLOPS
|4.632 терафлопс
|2.822 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|64 бит
|Скорость памяти
|~14 Гбит/с
|~8-10 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|1408
|896
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
Victus 16 (2021 AMD) +64%
4.632 терафлопс
2.822 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3733 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC245
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|78 дБ
|75.1 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.4 мм
|Размер
|12.5 x 8.0 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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