Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 - 1920 x 1080 3840 x 2160 Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H - Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 11370H Графика - Radeon RX 5500M 4GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce GTX 1650 Ti Max-Q Память (ОЗУ) - 8GB 12GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Victus 16 (2021 AMD) Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 48-66% больше FPS в играх

На 70% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10556 vs 6211 баллов

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564 Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.9 и 2.4 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (96 и 70 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (819 и 962 см 2 )

) На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.4 кг 1.9 кг Размеры 370 x 260 x 23.6 мм 356 x 230 x 19.9 мм Площадь 962 см2 819 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.3% ~82% Боковые рамки 6.8 мм 5.3 мм Цвета Белый, Серебристый, Синий Серий Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 52 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1080 3840 x 2160 Диагональ 16.1 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 137 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1203:1 - Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 73.2% - Охват DCI-P3 72.6% - Время отклика 12 мс - Максимальная яркость Victus 16 (2021 AMD) 250 нит ZenBook Flip 15 OLED UX564 +20% 300 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 96 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 200 Вт 120 Вт Вес зарядного устройства 500 граммов -

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 5500M 4GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce GTX 1650 Ti Max-Q Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 7 нм 12 нм Частота GPU 1375 МГц 1035 МГц Boost частота GPU 1645 МГц 1200 МГц FLOPS 4.632 терафлопс 2.458 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~14 Гбит/с ~10 Гбит/с Шейдерных блоков 1408 1024 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Victus 16 (2021 AMD) +88% 4.632 терафлопс ZenBook Flip 15 OLED UX564 2.458 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 12GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 3733 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC245 - Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет - Макс. громкость 78 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер 12.5 x 8.0 см - Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.