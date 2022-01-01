Главная > Сравнение ноутбуков > Victus 16 (2021 AMD) или ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 – что лучше выбрать?

HP Victus 16 (2021 AMD) против ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582

62 из 100
HP Victus 16 (2021 AMD)
VS
72 из 100
ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
HP Victus 16 (2021 AMD)
ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3840 x 2160
Процессор
Графика GeForce RTX 3070 Mobile 8GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Victus 16 (2021 AMD) и ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Victus 16 (2021 AMD)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
  • Видеокарта показывает в среднем на 116-158% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (92 и 70 Вт*ч)
  • Имеет на 106% более четкий дисплей – 282 против 137 точек на дюйм (PPI)
  • Сенсорный экран
  • На 76% выше максимальная яркость экрана – 440 vs 250 нит
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (897 и 962 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Victus 16 (2021 AMD)
vs
ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582

Корпус

Вес 2.4 кг 2.34 кг
Размеры 370 x 260 x 23.6 мм 359.8 x 249.2 x 24.5 мм
Площадь 962 см2 897 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.3% ~74.8%
Боковые рамки 6.8 мм 7.2 мм
Цвета Белый, Серебристый, Синий Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 52 дБ 54.2 дБ

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 137 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3840 x 2160 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1203:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 73.2% 99.6%
Охват DCI-P3 72.6% 99.9%
Время отклика 12 мс 2 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 200 Вт 240 Вт
Вес зарядного устройства 500 граммов 712 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 5 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 7 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 90-110 Вт
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 1375 МГц 930 МГц
Boost частота GPU 1645 МГц 1410 МГц
FLOPS 4.632 терафлопс 14.4 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 256 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 1408 5120
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Victus 16 (2021 AMD)
4.632 терафлопс
ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 +211%
14.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC245 -
Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость 78 дБ 77.9 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 12.5 x 8.0 см -
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Victus 16 (2021 AMD) или MacBook Pro 16 (2019)
2. Victus 16 (2021 AMD) или Omen 17 (2021)
3. Victus 16 (2021 AMD) или G5 (2021)
4. Victus 16 (2021 AMD) или A5 (AMD 5000 Series)
5. ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 или MacBook Pro 16 (2021)
6. ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 или XPS 15 9500
7. ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 или ROG Zephyrus G15 GA503
8. ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 или ZenBook Flip 15 OLED UX564
9. ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 или Blade 15 Base Edition (2021)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 и HP Victus 16 (2021 AMD) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры