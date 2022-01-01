Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H - Intel Core i7 10870H Intel Core i9 10980HK Графика - Radeon RX 5500M 4GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 12GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Victus 16 (2021 AMD) Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Причины выбрать ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 Видеокарта показывает в среднем на 116-158% больше FPS в играх

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (92 и 70 Вт*ч)

Имеет на 106% более четкий дисплей – 282 против 137 точек на дюйм (PPI)

Сенсорный экран

На 76% выше максимальная яркость экрана – 440 vs 250 нит

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (897 и 962 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.4 кг 2.34 кг Размеры 370 x 260 x 23.6 мм 359.8 x 249.2 x 24.5 мм Площадь 962 см2 897 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.3% ~74.8% Боковые рамки 6.8 мм 7.2 мм Цвета Белый, Серебристый, Синий Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 52 дБ 54.2 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 Диагональ 16.1 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 137 точек на дюйм 282 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3840 x 2160 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1203:1 - Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 73.2% 99.6% Охват DCI-P3 72.6% 99.9% Время отклика 12 мс 2 мс Максимальная яркость Victus 16 (2021 AMD) 250 нит ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 +76% 440 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 92 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 200 Вт 240 Вт Вес зарядного устройства 500 граммов 712 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 5500M 4GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB TGP - 90-110 Вт Nvidia Optimus Да Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 7 нм 8 нм Частота GPU 1375 МГц 930 МГц Boost частота GPU 1645 МГц 1410 МГц FLOPS 4.632 терафлопс 14.4 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 256 бит Скорость памяти ~14 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерных блоков 1408 5120 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Victus 16 (2021 AMD) 4.632 терафлопс ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 +211% 14.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 12GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC245 - Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет - Макс. громкость 78 дБ 77.9 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер 12.5 x 8.0 см - Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.