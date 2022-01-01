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HP Victus 16 (2021 AMD) против Dell Alienware m15 R7

57 из 100
HP Victus 16 (2021 AMD)
VS
65 из 100
Dell Alienware m15 R7
HP Victus 16 (2021 AMD)
Dell Alienware m15 R7
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 70 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Victus 16 (2021 AMD) и Dell Alienware m15 R7 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Victus 16 (2021 AMD)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (70 и 56 Вт*ч)
Причины выбрать Dell Alienware m15 R7
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 48-66% больше FPS в играх
  • На 58% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16728 vs 10556 баллов
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Victus 16 (2021 AMD)
vs
Alienware m15 R7

Корпус

Вес 2.4 кг 2.42 кг
Размеры 370 x 260 x 23.5 мм 356.2 x 272.5 x 12.9-20.6 мм
Площадь 962 см2 971 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.3% ~69.1%
Боковые рамки 6.8 мм 5.4 мм
Цвета Белый, Серебристый, Синий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 130° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 52 дБ 53.9 дБ

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 137 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1203:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 73.2% -
Охват DCI-P3 72.6% -
Время отклика 12 мс 3 мс
Максимальная яркость
Victus 16 (2021 AMD)
250 нит
Alienware m15 R7 +20%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 13.2 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 200 Вт 180 / 240 Вт
Вес зарядного устройства 500 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 6 14
Потоков 12 20
L3-кэш 16 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 95 Вт
Nvidia Optimus Да Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 1375 МГц 1463 МГц
Boost частота GPU 1645 МГц 1695 МГц
FLOPS 4.632 терафлопс 8.7 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1408 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 88 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48
Производительность GPU
Victus 16 (2021 AMD)
4.632 терафлопс
Alienware m15 R7 +88%
8.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC245 Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 78 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Механическая
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм 1.7 мм
Тачпад
Размер 12.5 x 8.0 см 10.5 x 6.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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