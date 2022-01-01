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HP Victus 16 (2021 AMD) против Dell G15 5510

57 из 100
HP Victus 16 (2021 AMD)
VS
51 из 100
Dell G15 5510
HP Victus 16 (2021 AMD)
Dell G15 5510
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 70 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Victus 16 (2021 AMD) и Dell G15 5510 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Victus 16 (2021 AMD)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 25-34% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (70 и 56 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Victus 16 (2021 AMD)
vs
G15 5510

Корпус

Вес 2.4 кг 2.44 кг
Размеры 370 x 260 x 23.6 мм 357.2 x 272.1 x 24.9 мм
Площадь 962 см2 972 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.3% ~69%
Боковые рамки 6.8 мм 5.9 мм
Цвета Белый, Серебристый, Синий Черный, Серий, Зеленый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 52 дБ 52.2 дБ

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 137 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1203:1 600:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 73.2% -
Охват DCI-P3 72.6% -
Время отклика 12 мс 35 мс
Максимальная яркость
Victus 16 (2021 AMD)
250 нит
G15 5510
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 13.2 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 200 Вт 180 / 240 Вт
Вес зарядного устройства 500 граммов 948 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 7 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 0 Вт
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Частота GPU 1375 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1645 МГц 1560 МГц
FLOPS 4.632 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1408 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 88 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Victus 16 (2021 AMD) +45%
4.632 терафлопс
G15 5510
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 2933 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC245 Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 78 дБ 80.6 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.5 x 8.0 см 10.5 x 6.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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