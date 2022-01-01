Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 - 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (165Hz) Батарея 70 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H - Intel Core i5 10200H Intel Core i7 10870H Графика - Radeon RX 5500M 4GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB - GeForce GTX 1650 Mobile GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 8GB 12GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Victus 16 (2021 AMD) Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 25-34% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (70 и 56 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.4 кг 2.44 кг Размеры 370 x 260 x 23.6 мм 357.2 x 272.1 x 24.9 мм Площадь 962 см2 972 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.3% ~69% Боковые рамки 6.8 мм 5.9 мм Цвета Белый, Серебристый, Синий Черный, Серий, Зеленый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 52 дБ 52.2 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (165Hz) Диагональ 16.1 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 120 Гц Плотность пикселей 137 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1203:1 600:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 73.2% - Охват DCI-P3 72.6% - Время отклика 12 мс 35 мс Максимальная яркость Victus 16 (2021 AMD) 250 нит G15 5510 250 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 13.2 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 200 Вт 180 / 240 Вт Вес зарядного устройства 500 граммов 948 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 5500M 4GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce GTX 1650 Mobile GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP - 0 Вт Nvidia Optimus Да Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 7 нм 12 нм Частота GPU 1375 МГц 1380 МГц Boost частота GPU 1645 МГц 1560 МГц FLOPS 4.632 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~14 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 1408 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 88 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Victus 16 (2021 AMD) +45% 4.632 терафлопс G15 5510 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 12GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 2933 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC245 Realtek ALC3254 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 78 дБ 80.6 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.5 x 8.0 см 10.5 x 6.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.