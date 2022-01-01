Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 - 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 Батарея 70 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900HK Графика - Radeon RX 5500M 4GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 12GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Victus 16 (2021 AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (70 и 56 Вт*ч) Причины выбрать Dell XPS 15 9520 (2022) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Существенно легче – весит на 560 граммов меньше (1.84 и 2.4 кг)

Более тонкие рамки – на 20% выше полезная площадь экрана

На 40% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14751 vs 10556 баллов

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (792 и 962 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.4 кг 1.84 кг Размеры 370 x 260 x 23.6 мм 344.4 x 230.1 x 18.5 мм Площадь 962 см2 792 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.3% ~89% Боковые рамки 6.8 мм 4.2 мм Цвета Белый, Серебристый, Синий Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 2 Уровень шума 52 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 Диагональ 16.1 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 137 точек на дюйм 145 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1203:1 1650:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 73.2% - Охват DCI-P3 72.6% - Время отклика 12 мс 35 мс Максимальная яркость Victus 16 (2021 AMD) 250 нит XPS 15 9520 (2022) +100% 500 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 200 Вт 90 / 130 Вт Вес зарядного устройства 500 граммов -

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 5500M 4GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP - 40 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 7 нм 8 нм Частота GPU 1375 МГц 938 МГц Boost частота GPU 1645 МГц 1223 МГц FLOPS 4.632 терафлопс 5.01 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~14 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 1408 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 88 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40 Производительность GPU Victus 16 (2021 AMD) 4.632 терафлопс XPS 15 9520 (2022) +8% 5.01 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 12GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC245 Realtek ALC3281 Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков - 4x2W Dolby Atmos Нет - Макс. громкость 78 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 4.0 3x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.5 x 8.0 см - Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.