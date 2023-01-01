Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 - 1920 x 1200 (IPS) 1920 x 1200 (OLED) 3456 x 2160 Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Графика - Radeon RX 5500M 4GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB - Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 12GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Victus 16 (2021 AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 19-26% больше FPS в играх Причины выбрать Dell XPS 15 9530 (2023) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Существенно легче – весит на 540 граммов меньше (1.86 и 2.4 кг)

Существенно легче – весит на 540 граммов меньше (1.86 и 2.4 кг) Более тонкие рамки – на 20% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 20% выше полезная площадь экрана На 40% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14011 vs 10036 баллов

На 40% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14011 vs 10036 баллов Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (86 и 70 Вт*ч)

Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (86 и 70 Вт*ч) На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (793 и 962 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.4 кг 1.86 кг Размеры 370 x 260 x 23.5 мм 344.72 x 230.14 x 18 мм Площадь 962 см2 793 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.3% ~88.9% Боковые рамки 6.8 мм 4.4 мм Цвета Белый, Серебристый, Синий Черный, Серебристый Материал Пластик Top: Алюминий

Middle: Углеродное волокно

Bottom: Алюминий

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 130° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл - Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 52 дБ 44.6 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1200 (IPS) 1920 x 1200 (OLED) 3456 x 2160 Диагональ 16.1 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 137 точек на дюйм 145 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Технология синхронизации FreeSync No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Нет Да Тесты экрана Контрастность 1203:1 1650:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 73.2% - Охват DCI-P3 72.6% - Время отклика 12 мс - Максимальная яркость Victus 16 (2021 AMD) 250 нит XPS 15 9530 (2023) +100% 500 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 200 Вт 130 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства 500 граммов 463 грамма

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 5500M 4GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP - 50 Вт Nvidia Optimus Да Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 7 нм 6 нм Частота GPU 1375 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1645 МГц 1550 МГц FLOPS 4.632 терафлопс 3.46 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 64 бит Скорость памяти ~14 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 1408 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 88 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Victus 16 (2021 AMD) +34% 4.632 терафлопс XPS 15 9530 (2023) 3.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 12GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC245 Realtek ALC3281 Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков - 2x2W, 2x3W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 78 дБ 83.4 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Инфракрасный датчик Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм 1.3 мм Тачпад Размер 12.5 x 8.0 см 15.0 x 9.0 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.