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HP Victus 16 (2021 AMD) против Dell XPS 15 9530 (2023)

55 из 100
HP Victus 16 (2021 AMD)
VS
62 из 100
Dell XPS 15 9530 (2023)
HP Victus 16 (2021 AMD)
Dell XPS 15 9530 (2023)
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Victus 16 (2021 AMD) и Dell XPS 15 9530 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Victus 16 (2021 AMD)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 19-26% больше FPS в играх
Причины выбрать Dell XPS 15 9530 (2023)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 540 граммов меньше (1.86 и 2.4 кг)
  • Более тонкие рамки – на 20% выше полезная площадь экрана
  • На 40% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14011 vs 10036 баллов
  • Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (86 и 70 Вт*ч)
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (793 и 962 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Victus 16 (2021 AMD)
vs
XPS 15 9530 (2023)

Корпус

Вес 2.4 кг 1.86 кг
Размеры 370 x 260 x 23.5 мм 344.72 x 230.14 x 18 мм
Площадь 962 см2 793 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.3% ~88.9%
Боковые рамки 6.8 мм 4.4 мм
Цвета Белый, Серебристый, Синий Черный, Серебристый
Материал Пластик Top: Алюминий
Middle: Углеродное волокно
Bottom: Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 130° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл - Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 52 дБ 44.6 дБ

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 137 точек на дюйм 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Технология синхронизации FreeSync No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Нет Да
Тесты экрана
Контрастность 1203:1 1650:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 73.2% -
Охват DCI-P3 72.6% -
Время отклика 12 мс -
Максимальная яркость
Victus 16 (2021 AMD)
250 нит
XPS 15 9530 (2023) +100%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 200 Вт 130 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства 500 граммов 463 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 6 12 (4P + 8E)
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 50 Вт
Nvidia Optimus Да Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 6 нм
Частота GPU 1375 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1645 МГц 1550 МГц
FLOPS 4.632 терафлопс 3.46 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 64 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1408 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 88 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Victus 16 (2021 AMD) +34%
4.632 терафлопс
XPS 15 9530 (2023)
3.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC245 Realtek ALC3281
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков - 2x2W, 2x3W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 78 дБ 83.4 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Инфракрасный датчик Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 4.0 3x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм 1.3 мм
Тачпад
Размер 12.5 x 8.0 см 15.0 x 9.0 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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