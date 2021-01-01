HP Victus 16 (2021 AMD) против Spectre x360 15
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать HP Victus 16 (2021 AMD)
- Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 96-131% больше FPS в играх
- На 65% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3766 vs 2281 баллов
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать HP Spectre x360 15
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Сенсорный экран
- Имеет на 55% более четкий дисплей – 282 против 182 точек на дюйм (PPI)
- На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|0 кг
|1.92 кг
|Ширина
|-
|359.9 мм
|Высота
|-
|226.4 мм
|Толщина
|-
|19.9 мм
|Площадь
|0 см2
|815 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~Infinity%
|~82.4%
|Боковые рамки
|-178.2 мм
|7.3 мм
|Цвета
|Белый, Серебристый, Синий
|Черный, Синий
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|-
|360°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
Дисплей
|Диагональ
|16.1 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|182 точек на дюйм
|282 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|2560 x 1440 пикселей
|3840 x 2160 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Время отклика
|3 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|200 Вт
|90 / 135 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|1.2-2.8 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|6
|4
|Потоков
|12
|8
|L3-кэш
|16 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1397
Spectre x360 15 +11%
1554
Geekbench 5 (многоядерный)
Victus 16 (2021 AMD) +33%
6926
5218
Cinebench R20 (одноядерный)
Spectre x360 15 +4%
566
Cinebench R20 (многоядерный)
Victus 16 (2021 AMD) +65%
3766
2281
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|15 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
|Частота GPU
|1375 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1645 МГц
|1100-1400 МГц
|FLOPS
|4.632 терафлопс
|1.69 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|DDR4
|Ширина шины
|128 бит
|-
|Скорость памяти
|~14 Гбит/с
|2.67 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|1408
|768
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|2666 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|-
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|4.0
|Dolby Atmos
|-
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|-
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|2x USB 3.2
|USB-A
|3x USB 3.2
|1x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.5 мм
|Windows Precision
|Да
|Да
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