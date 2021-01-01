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HP Victus 16 (2021 Intel) против ASUS ROG Strix Scar 15 G533

70 из 100
HP Victus 16 (2021 Intel)
VS
76 из 100
ASUS ROG Strix Scar 15 G533
HP Victus 16 (2021 Intel)
ASUS ROG Strix Scar 15 G533
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1440
Процессор
Графика GeForce RTX 3060 Mobile 6GB
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций HP Victus 16 (2021 Intel) и ASUS ROG Strix Scar 15 G533 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Victus 16 (2021 Intel)
  • Имеет на 29% более четкий дисплей – 182 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать ASUS ROG Strix Scar 15 G533
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 165 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 15-21% больше FPS в играх
  • На 34% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5062 vs 3776 баллов
  • Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (90 и 70 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Victus 16 (2021 Intel)
vs
ROG Strix Scar 15 G533

Корпус

Вес 0 кг 2.3 кг
Ширина - 354 мм
Высота - 259 мм
Толщина - 27.2 мм
Площадь 0 см2 917 см2
Соотношение экрана к корпусу ~Infinity% ~73.2%
Боковые рамки -178.2 мм 4.3 мм
Цвета Белый, Серебристый, Синий Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 45 дБ

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 300 Гц
Плотность пикселей 182 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 2560 x 1440 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 75.3%
Время отклика 3 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 200 Вт 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 130 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 816-1387 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц 1802 МГц
FLOPS 10.8 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти ~12-14 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Victus 16 (2021 Intel)
10.8 терафлопс
ROG Strix Scar 15 G533 +28%
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков - 2x2W, 2x4W
Dolby Atmos - Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.9 мм
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

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