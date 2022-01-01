Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 1920 x 1080 2560 x 1440 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H - AMD Ryzen 7 5800HS AMD Ryzen 9 5900HS Графика - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB - GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 8GB 12GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Victus 16 (2021 Intel) Есть популярный на текущий момент порт USB-A Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Существенно легче – весит на 800 граммов меньше (1.6 и 2.4 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 29-40% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10592 vs 9735 баллов

Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (76 и 70 Вт*ч)

Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (713 и 962 см 2 )

) На 28% выше максимальная яркость экрана – 320 vs 250 нит

Имеет на 15% более четкий дисплей – 157 против 137 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.4 кг 1.6 кг Размеры 370 x 260 x 23.6 мм 324 x 220 x 19.9 мм Площадь 962 см2 713 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.3% ~75.8% Боковые рамки 6.8 мм 7.1 мм Цвета Белый, Серебристый, Синий Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 145° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 52.7 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 16.1 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 144 Гц Плотность пикселей 137 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 845:1 Цветовой охват sRGB - 92.4% Охват Adobe RGB - 67.7% Охват DCI-P3 - 68.1% Время отклика - 31 мс Максимальная яркость Victus 16 (2021 Intel) 250 нит ROG Zephyrus G14 GA401 +28% 320 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 76 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 150 / 200 Вт 180 Вт Вес зарядного устройства - 545 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP - 50 Вт Nvidia Optimus Да Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 12 нм Частота GPU 1380 МГц 1455 МГц Boost частота GPU 1560 МГц 1590 МГц FLOPS 3.195 терафлопс 4.884 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 1536 Блоки текстурирования (TMUs) 64 96 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48 Производительность GPU Victus 16 (2021 Intel) 3.195 терафлопс ROG Zephyrus G14 GA401 +53% 4.884 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 12GB 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB 32GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2.5W Dolby Atmos - Да Макс. громкость - 77.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев - Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt - Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 10.4 x 6.0 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.