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HP Victus 16 (2021 Intel) против Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)

53 из 100
HP Victus 16 (2021 Intel)
VS
74 из 100
Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
HP Victus 16 (2021 Intel)
Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
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Экран 2560 x 1600
Процессор AMD Ryzen 9 6900HS
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций HP Victus 16 (2021 Intel) и Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Victus 16 (2021 Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 141-193% больше FPS в играх
  • Существенно легче – весит на 750 граммов меньше (1.65 и 2.4 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 40% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13603 vs 9735 баллов
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (76 и 70 Вт*ч)
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 58% более четкий дисплей – 216 против 137 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (708 и 962 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Victus 16 (2021 Intel)
vs
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)

Корпус

Вес 2.4 кг 1.65 кг
Размеры 370 x 260 x 23.6 мм 312 x 227 x 18.5 мм
Площадь 962 см2 708 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.3% ~80.2%
Боковые рамки 6.8 мм 5.3 мм
Цвета Белый, Серебристый, Синий Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 45 дБ

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 137 точек на дюйм 216 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1000:1
Цветовой охват sRGB - 99.9%
Охват Adobe RGB - 85.5%
Охват DCI-P3 - 97.4%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 150 / 200 Вт 100 / 240 Вт
Вес зарядного устройства - 565 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.9 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) AMD Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus Да MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU 1380 МГц 1700 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 2000 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 11.4 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~14 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 1792
Блоки текстурирования (TMUs) 64 112
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 64
Производительность GPU
Victus 16 (2021 Intel)
3.195 терафлопс
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +257%
11.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC285
Формат звука 2.0 4.0
Dolby Atmos - Да
Макс. громкость - 80 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt - Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 13.0 x 7.6 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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