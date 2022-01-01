Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 1920 x 1080 2560 x 1440 - 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (240Hz) Процессор - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Intel Core i7 11375H Графика - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 12GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Victus 16 (2021 Intel) На 78% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9735 vs 5463 баллов Причины выбрать ASUS TUF Dash F15 FX516 Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (2 и 2.4 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 61-83% больше FPS в играх

Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (76 и 70 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.4 кг 2 кг Размеры 370 x 260 x 23.6 мм 360 x 252 x 19.9 мм Площадь 962 см2 907 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.3% ~74% Боковые рамки 6.8 мм 7.3 мм Цвета Белый, Серебристый, Синий Белый, Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 54 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (240Hz) Диагональ 16.1 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 137 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Максимальная яркость Victus 16 (2021 Intel) 250 нит TUF Dash F15 FX516 н/д

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 76 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 150 / 200 Вт 180 / 200 Вт Вес зарядного устройства - 486 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB TGP - 60-75 Вт Nvidia Optimus Да Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU 1380 МГц 1403 МГц Boost частота GPU 1560 МГц 1635 МГц FLOPS 3.195 терафлопс 6.7 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40 Производительность GPU Victus 16 (2021 Intel) 3.195 терафлопс TUF Dash F15 FX516 +110% 6.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 12GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos - Нет Макс. громкость - 81 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев - Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt - Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.7 мм Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.