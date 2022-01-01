Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 1920 x 1080 2560 x 1440 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Процессор - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900HK Графика - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 8GB 12GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Victus 16 (2021 Intel) Есть популярный на текущий момент порт USB-A Причины выбрать Dell XPS 17 9720 (2022) Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Легче – весит на 230 граммов меньше (2.17 и 2.4 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 51-69% больше FPS в играх

На 55% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15125 vs 9735 баллов

Более тонкие рамки – на 22% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 27 Вт*ч большей батареей (97 и 70 Вт*ч)

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.4 кг 2.17 кг Размеры 370 x 260 x 23.6 мм 374.4 x 248 x 19.5 мм Площадь 962 см2 929 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.3% ~90.3% Боковые рамки 6.8 мм 4.1 мм Цвета Белый, Серебристый, Синий Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 16.1 дюймов 17 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 137 точек на дюйм 133 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1650:1 Цветовой охват sRGB - 100% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Victus 16 (2021 Intel) 250 нит XPS 17 9720 (2022) +100% 500 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 97 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 150 / 200 Вт 130 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP - 60 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU 1380 МГц 1237 МГц Boost частота GPU 1560 МГц 1500 МГц FLOPS 3.195 терафлопс 6.14 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40 Производительность GPU Victus 16 (2021 Intel) 3.195 терафлопс XPS 17 9720 (2022) +92% 6.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 12GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC711-CG Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков - 4x2W Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев - Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 4.0 4x USB 4.0 Thunderbolt - Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.