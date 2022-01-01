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HP Victus 16 (2021 Intel) против Spectre x360 14 (2021)

53 из 100
HP Victus 16 (2021 Intel)
VS
49 из 100
HP Spectre x360 14 (2021)
HP Victus 16 (2021 Intel)
HP Spectre x360 14 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Victus 16 (2021 Intel) и Spectre x360 14 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Victus 16 (2021 Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 70-95% больше FPS в играх
  • На 102% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9735 vs 4810 баллов
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (70 и 66 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать HP Spectre x360 14 (2021)
  • Существенно легче – весит на 1060 граммов меньше (1.34 и 2.4 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 33% меньшую площадь корпуса (647 и 962 см2)
  • Имеет на 25% более четкий дисплей – 171 против 137 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Victus 16 (2021 Intel)
vs
Spectre x360 14 (2021)

Корпус

Вес 2.4 кг 1.34 кг
Размеры 370 x 260 x 23.6 мм 293.8 x 220.1 x 16.9 мм
Площадь 962 см2 647 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.3% ~83.9%
Боковые рамки 6.8 мм 4.3 мм
Цвета Белый, Серебристый, Синий Черный, Серебристый, Синий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума - 41.5 дБ

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов 13.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 137 точек на дюйм 171 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 3:2
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1280 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Максимальная яркость
Victus 16 (2021 Intel)
250 нит
Spectre x360 14 (2021) +60%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:35 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 150 / 200 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 290 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 1380 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 1100 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 640
Блоки текстурирования (TMUs) 64 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20
Производительность GPU
Victus 16 (2021 Intel) +127%
3.195 терафлопс
Spectre x360 14 (2021)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt - Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 11.5 x 7.4 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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