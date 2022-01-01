Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 1920 x 1080 2560 x 1440 - 1920 x 1280 3000 x 2000 Процессор - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Графика - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Память (ОЗУ) - 8GB 12GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Victus 16 (2021 Intel) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 70-95% больше FPS в играх

На 102% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9735 vs 4810 баллов

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (70 и 66 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать HP Spectre x360 14 (2021) Существенно легче – весит на 1060 граммов меньше (1.34 и 2.4 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит

Значительно компактнее – имеет на 33% меньшую площадь корпуса (647 и 962 см 2 )

) Имеет на 25% более четкий дисплей – 171 против 137 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.4 кг 1.34 кг Размеры 370 x 260 x 23.6 мм 293.8 x 220.1 x 16.9 мм Площадь 962 см2 647 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.3% ~83.9% Боковые рамки 6.8 мм 4.3 мм Цвета Белый, Серебристый, Синий Черный, Серебристый, Синий Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума - 41.5 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1280 3000 x 2000 Диагональ 16.1 дюймов 13.5 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 137 точек на дюйм 171 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 3:2 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1280 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Максимальная яркость Victus 16 (2021 Intel) 250 нит Spectre x360 14 (2021) +60% 400 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 66 Вт*ч Время полной зарядки - 2:35 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 150 / 200 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 290 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP - 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU 1380 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1560 МГц 1100 МГц FLOPS 3.195 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 640 Блоки текстурирования (TMUs) 64 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20 Производительность GPU Victus 16 (2021 Intel) +127% 3.195 терафлопс Spectre x360 14 (2021) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 12GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев - Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt - Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 11.5 x 7.4 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.