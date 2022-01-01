HP Victus 16 (2021 Intel) против Spectre x360 14 (2021)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать HP Victus 16 (2021 Intel)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 70-95% больше FPS в играх
- На 102% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9735 vs 4810 баллов
- Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (70 и 66 Вт*ч)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать HP Spectre x360 14 (2021)
- Существенно легче – весит на 1060 граммов меньше (1.34 и 2.4 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
- Сенсорный экран
- На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
- Значительно компактнее – имеет на 33% меньшую площадь корпуса (647 и 962 см2)
- Имеет на 25% более четкий дисплей – 171 против 137 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.4 кг
|1.34 кг
|Размеры
|370 x 260 x 23.6 мм
|293.8 x 220.1 x 16.9 мм
|Площадь
|962 см2
|647 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~74.3%
|~83.9%
|Боковые рамки
|6.8 мм
|4.3 мм
|Цвета
|Белый, Серебристый, Синий
|Черный, Серебристый, Синий
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|-
|360°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|-
|41.5 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16.1 дюймов
|13.5 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|137 точек на дюйм
|171 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|3:2
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1280 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:35 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Справа
|Мощность зарядки
|150 / 200 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|290 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2-2.7 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|6
|4
|Потоков
|12
|8
|L3-кэш
|12 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1521
Geekbench 5 (многоядерный)
6625
Cinebench R23 (одноядерный)
1815
Cinebench R23 (многоядерный)
Victus 16 (2021 Intel) +102%
9735
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|15 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|12 нм
|10 нм
|Частота GPU
|1380 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1560 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|3.195 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|DDR4
|Ширина шины
|128 бит
|-
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|20
Производительность GPU
Victus 16 (2021 Intel) +127%
3.195 терафлопс
1.41 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|-
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|-
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|-
|11.5 x 7.4 см
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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