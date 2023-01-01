Главная > Сравнение ноутбуков > Victus 16 (2022 AMD) или Dell G16 – что лучше выбрать?

HP Victus 16 (2022 AMD) против Dell G16

57 из 100
HP Victus 16 (2022 AMD)
VS
66 из 100
Dell G16
HP Victus 16 (2022 AMD)
Dell G16
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
2560 x 1600
Батарея 70 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Victus 16 (2022 AMD) и Dell G16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Victus 16 (2022 AMD)
  • Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (70 и 56 Вт*ч)
  • На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит
Причины выбрать Dell G16
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • На 67% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17215 vs 10308 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 17-23% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 38% более четкий дисплей – 189 против 137 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Victus 16 (2022 AMD)
vs
Dell G16

Корпус

Вес 2.4 кг 2.44 кг
Размеры 370 x 260 x 23.5 мм 357.2 x 272.1 x 20.6-26.9 мм
Площадь 962 см2 972 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.3% ~76.4%
Боковые рамки 6.8 мм 6.3 мм
Цвета Серебристый Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 48.1 дБ

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 137 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1154:1
Цветовой охват sRGB 100% 98%
Охват Adobe RGB - 70.5%
Охват DCI-P3 - 68.3%
Время отклика - 9 мс
Максимальная яркость
Victus 16 (2022 AMD) +17%
350 нит
Dell G16
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 13.2 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 200 Вт 180 / 240 Вт
Вес зарядного устройства - 882 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 6 14 (6P + 8E)
Потоков 12 20
L3-кэш 16 МБ 24 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 660M Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 6 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Victus 16 (2022 AMD)
8164
Dell G16 +61%
13163
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Victus 16 (2022 AMD)
10308
Dell G16 +67%
17215
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 75 Вт 90 Вт
Nvidia Optimus Да Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1403 МГц 1463 МГц
Boost частота GPU 1635 МГц 1695 МГц
FLOPS 6.7 терафлопс 8.7 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 64 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48
Производительность GPU
Victus 16 (2022 AMD)
6.7 терафлопс
Dell G16 +30%
8.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 84.3 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 10.5 x 6.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) vs Dell G16
2. Dell Alienware m15 R7 vs Dell G16
3. Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) vs Dell G16
4. Dell G15 5520 (2022) vs Dell G16
5. Lenovo Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD) vs Dell G16
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell G16 и HP Victus 16 (2022 AMD) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры