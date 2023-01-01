Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 2560 x 1600 Батарея 70 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 6600H AMD Ryzen 7 6800H - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Victus 16 (2022 AMD) Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (70 и 56 Вт*ч)

Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (70 и 56 Вт*ч) На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит Причины выбрать Dell G16 Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц На 67% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17215 vs 10308 баллов

На 67% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17215 vs 10308 баллов Видеокарта показывает в среднем на 17-23% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 17-23% больше FPS в играх Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана Имеет на 38% более четкий дисплей – 189 против 137 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.4 кг 2.44 кг Размеры 370 x 260 x 23.5 мм 357.2 x 272.1 x 20.6-26.9 мм Площадь 962 см2 972 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.3% ~76.4% Боковые рамки 6.8 мм 6.3 мм Цвета Серебристый Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 48.1 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 2560 x 1600 Диагональ 16.1 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 165 Гц Плотность пикселей 137 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1154:1 Цветовой охват sRGB 100% 98% Охват Adobe RGB - 70.5% Охват DCI-P3 - 68.3% Время отклика - 9 мс Максимальная яркость Victus 16 (2022 AMD) +17% 350 нит Dell G16 300 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 13.2 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 200 Вт 180 / 240 Вт Вес зарядного устройства - 882 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB TGP 75 Вт 90 Вт Nvidia Optimus Да Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1403 МГц 1463 МГц Boost частота GPU 1635 МГц 1695 МГц FLOPS 6.7 терафлопс 8.7 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 64 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48 Производительность GPU Victus 16 (2022 AMD) 6.7 терафлопс Dell G16 +30% 8.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3254 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 84.3 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 10.5 x 6.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.