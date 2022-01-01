Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 - 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) Батарея 70 Вт*ч - 52.5 Вт*ч 70 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 6600H AMD Ryzen 7 6800H - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Radeon RX 6500M 4GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 12GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Victus 16 (2022 AMD) Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 61-83% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 17.5 Вт*ч большей батареей (70 и 52.5 Вт*ч)

На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит Причины выбрать HP Victus 15 (2022 AMD) Немного легче – весит на 110 граммов меньше (2.29 и 2.4 кг)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.4 кг 2.29 кг Размеры 370 x 260 x 23.5 мм 357.88 x 255 x 23.6 мм Площадь 962 см2 913 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.3% ~73.5% Боковые рамки 6.8 мм 6.2 мм Цвета Серебристый Белый, Серебристый, Синий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) Диагональ 16.1 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 137 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% - Максимальная яркость Victus 16 (2022 AMD) +17% 350 нит Victus 15 (2022 AMD) 300 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 52.5 Вт*ч 70 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 200 Вт 200 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Radeon RX 6500M 4GB TGP 75 Вт - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1403 МГц 1380 МГц Boost частота GPU 1635 МГц 1560 МГц FLOPS 6.7 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU Victus 16 (2022 AMD) +110% 6.7 терафлопс Victus 15 (2022 AMD) 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 12GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.