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HP Victus 16 (2022 Intel) против Gigabyte G7 (2022)

59 из 100
HP Victus 16 (2022 Intel)
VS
60 из 100
Gigabyte G7 (2022)
HP Victus 16 (2022 Intel)
Gigabyte G7 (2022)
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Экран
1920 x 1080
Процессор
Intel Core i5 12500H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Victus 16 (2022 Intel) и Gigabyte G7 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Victus 16 (2022 Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (70 и 51 Вт*ч)
  • На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (962 и 1040 см2)
Причины выбрать Gigabyte G7 (2022)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Victus 16 (2022 Intel)
vs
G7 (2022)

Корпус

Вес 2.4 кг 2.49 кг
Размеры 370 x 260 x 23.5 мм 397 x 262 x 25 мм
Площадь 962 см2 1040 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.3% ~79.3%
Боковые рамки 6.8 мм 7 мм
Цвета Серебристый Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 59 дБ

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 137 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1535:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.8%
Охват Adobe RGB - 71.7%
Охват DCI-P3 - 70.4%
Время отклика - 6 мс
Максимальная яркость
Victus 16 (2022 Intel) +17%
350 нит
G7 (2022)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 200 Вт 180 Вт
Вес зарядного устройства - 470 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 75 Вт 75 Вт
Nvidia Optimus Да Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1403 МГц 1403 МГц
Boost частота GPU 1635 МГц 1635 МГц
FLOPS 6.7 терафлопс 6.7 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40
Производительность GPU
Victus 16 (2022 Intel)
6.7 терафлопс
G7 (2022)
6.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 79 дБ
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 15.2 x 9.1 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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