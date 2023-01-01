HP Victus 16 (2022 Intel) против Omen 16 (2023)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать HP Victus 16 (2022 Intel)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит
Причины выбрать HP Omen 16 (2023)
- Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 85-116% больше FPS в играх
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
- На 17% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15738 vs 13502 баллов
- Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (83 и 70 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.4 кг
|2.44 кг
|Размеры
|370 x 260 x 23.5 мм
|369 x 259.4 x 23.5 мм
|Площадь
|962 см2
|957 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~74.3%
|~78.5%
|Боковые рамки
|6.8 мм
|11.1 мм
|Цвета
|Серебристый
|Серебристый
|Материал
|Пластик
|-
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|-
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|16.1 дюймов
|16.1 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|137 точек на дюйм
|137 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Нет
|Цветовой охват sRGB
|100%
|98%
|Время отклика
|-
|7 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:10 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева, Сзади
|Мощность зарядки
|200 Вт
|230 / 280 Вт
|Длина кабеля
|-
|1 метр
|Вес зарядного устройства
|-
|630 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.9 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|10 (6P + 4E)
|Потоков
|16
|16
|L3-кэш
|18 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Omen 16 (2023) +8%
1801
Geekbench 5 (многоядерный)
10292
Omen 16 (2023) +11%
11424
Cinebench R23 (одноядерный)
Omen 16 (2023) +6%
1824
Cinebench R23 (многоядерный)
13502
Omen 16 (2023) +17%
15738
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|75 Вт
|145 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|Да, Advanced Optimus
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|4 нм
|Частота GPU
|1403 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1635 МГц
|-
|FLOPS
|6.7 терафлопс
|17 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|3072
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|96
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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