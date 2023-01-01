HP Victus 16 (2023 Intel) против Asus ROG Zephyrus G16 (2023)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать HP Victus 16 (2023 Intel)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 17% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 19227 vs 16387 баллов
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G16 (2023)
- Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
- Легче – весит на 290 граммов меньше (2 и 2.29 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана
- Видеокарта показывает в среднем на 17-23% больше FPS в играх
- Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (90 и 83 Вт*ч)
- Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (863 и 957 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.29 кг
|2 кг
|Размеры
|369.06 x 259.33 x 22.86-23.87 мм
|355 x 243 x 19.9-22.3 мм
|Площадь
|957 см2
|863 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~74.7%
|~86%
|Боковые рамки
|6.3 мм
|5.2 мм
|Цвета
|Белый, Серебристый, Синий
|Белый, Черный
|Материал
|Пластик
|Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|-
|60 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16.1 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|137 точек на дюйм
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Технология синхронизации
|-
|G-Sync
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Нет
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|71%
|Охват DCI-P3
|-
|74%
|Время отклика
|7 мс
|7 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:10 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|230 Вт
|240 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|720 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|14 (6P + 8E)
|14 (6P + 8E)
|Потоков
|20
|20
|L3-кэш
|24 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (16EU)
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1865
Geekbench 5 (многоядерный)
14311
12508
Cinebench R23 (одноядерный)
1929
Cinebench R23 (многоядерный)
19227
16387
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|120 Вт
|Nvidia Optimus
|Да, Advanced Optimus
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|4 нм
|FLOPS
|6.8-9.5 терафлопс
|8.9 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|96 бит
|96 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|32
Производительность GPU
6.8-9.5 терафлопс
8.9 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|48 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.4
|Мощность динамиков
|-
|6x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|-
|78 дБ
|Микрофонов
|-
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.7 мм
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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