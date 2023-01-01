Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (250 nits) 1920 x 1200 (400 nits) 1920 x 1200 (1000 nits) - 1920 x 1200 (IPS) 1920 x 1200 (OLED) 3456 x 2160 Процессор - Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i5 1345U Intel Core i5 1350P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P Intel Core i7 1365U Intel Core i7 1370P - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Графика RTX A500 Mobile 4GB - Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 48GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ZBook Firefly 14 G10 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (1.45 и 1.86 кг)

Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (1.45 и 1.86 кг) Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Сенсорный экран

Сенсорный экран Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (708 и 793 см2) Причины выбрать Dell XPS 15 9530 (2023) На 88% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14011 vs 7434 баллов

На 88% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14011 vs 7434 баллов Комплектуется на 35 Вт*ч большей батареей (86 и 51 Вт*ч)

Комплектуется на 35 Вт*ч большей батареей (86 и 51 Вт*ч) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.45 кг 1.86 кг Размеры 315.6 x 224.3 x 19.9 мм 344.72 x 230.14 x 18 мм Площадь 708 см2 793 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~88.9% Боковые рамки 7.1 мм 4.4 мм Цвета Серебристый Черный, Серебристый Материал Алюминий Top: Алюминий

Middle: Углеродное волокно

Bottom: Алюминий

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 175° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 44.6 дБ

Дисплей 1920 x 1200 (250 nits) 1920 x 1200 (400 nits) 1920 x 1200 (1000 nits) 1920 x 1200 (IPS) 1920 x 1200 (OLED) 3456 x 2160 Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 145 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Да Да Тесты экрана Контрастность - 1650:1 Цветовой охват sRGB - 100% Максимальная яркость ZBook Firefly 14 G10 250 нит XPS 15 9530 (2023) +100% 500 нит

Батарея Ёмкость 51 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки 2:00 ч. 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 130 Вт Длина кабеля 1 метр 1 метр Вес зарядного устройства 310 граммов 463 грамма

Видеокарта Модель GPU RTX A500 Mobile 4GB Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP - 50 Вт Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 6 нм Частота GPU 832 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1537 МГц 1550 МГц FLOPS 5.8 терафлопс 3.46 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 64 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU ZBook Firefly 14 G10 +68% 5.8 терафлопс XPS 15 9530 (2023) 3.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 48GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3281 Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x1W 2x2W, 2x3W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 83.4 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Инфракрасный датчик Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка - Да Длина хода клавиш - 1.3 мм Тачпад Размер - 15.0 x 9.0 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.