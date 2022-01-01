Главная > Сравнение ноутбуков > ZBook Firefly 14 G8 или G15 5525 – что лучше выбрать?

HP ZBook Firefly 14 G8 против Dell G15 5525

52 из 100
HP ZBook Firefly 14 G8
VS
59 из 100
Dell G15 5525
HP ZBook Firefly 14 G8
Dell G15 5525
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 53 Вт*ч
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ZBook Firefly 14 G8 и Dell G15 5525 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ZBook Firefly 14 G8
  • Существенно легче – весит на 1170 граммов меньше (1.35 и 2.52 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
  • На 300% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 250 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (693 и 972 см2)
Причины выбрать Dell G15 5525
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 223-304% больше FPS в играх
  • На 127% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11006 vs 4849 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ZBook Firefly 14 G8
vs
G15 5525

Корпус

Вес 1.35 кг 2.52 кг
Размеры 323 x 214.6 x 17.9 мм 357.3 x 272.11 x 26.9 мм
Площадь 693 см2 972 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.9% ~69%
Боковые рамки 6.6 мм 6 мм
Цвета Серий Серий, Зеленый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 40.1 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 800:1
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
ZBook Firefly 14 G8 +300%
1000 нит
G15 5525
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.55 В 13.2 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Справа Сзади
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 180 / 240 Вт
Длина кабеля 1 метр -
Вес зарядного устройства 300 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU AMD Radeon 660M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
ZBook Firefly 14 G8
1249
G15 5525 +24%
1546
Geekbench 5 (многоядерный)
ZBook Firefly 14 G8
4440
G15 5525 +96%
8689
Cinebench R23 (одноядерный)
ZBook Firefly 14 G8
1310
G15 5525 +21%
1579
Cinebench R23 (многоядерный)
ZBook Firefly 14 G8
4849
G15 5525 +127%
11006

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 90 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1530 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1740 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 40 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 40
Производительность GPU
ZBook Firefly 14 G8
1.41 терафлопс
G15 5525 +405%
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP - cAVS Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость 80.2 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 10.5 x 6.0 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. ZBook Firefly 14 G8 и MacBook Pro 14 (2021)
2. ZBook Firefly 14 G8 и EliteBook 840 G8
3. ZBook Firefly 14 G8 и ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel)
4. ZBook Firefly 14 G8 и Spectre x360 15
5. ZBook Firefly 14 G8 и EliteBook 840 G9
6. G15 5525 и G15 5520 (2022)
7. G15 5525 и Dell G16
8. G15 5525 и Victus 16 (2022 Intel)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell G15 5525 и HP ZBook Firefly 14 G8 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры