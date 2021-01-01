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HP ZBook Firefly 14 G8 против Dell Inspiron 14 7400

58 из 100
HP ZBook Firefly 14 G8
VS
58 из 100
Dell Inspiron 14 7400
HP ZBook Firefly 14 G8
Dell Inspiron 14 7400
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ZBook Firefly 14 G8 и Dell Inspiron 14 7400 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ZBook Firefly 14 G8
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 233% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 300 нит
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Dell Inspiron 14 7400
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 32% более четкий дисплей – 208 против 157 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ZBook Firefly 14 G8
vs
Inspiron 14 7400

Корпус

Вес 1.35 кг 1.35 кг
Ширина 323 мм 321.6 мм
Высота 214.6 мм 224.5 мм
Толщина 17.9 мм 14.2-1.75 мм
Площадь 693 см2 722 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.9% ~84.4%
Боковые рамки 6.6 мм 4.7 мм
Цвета Серий Серебристый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Скорость куллера - 3000 об/мин
Уровень шума 40.1 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 208 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1000:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
ZBook Firefly 14 G8 +233%
1000 нит
Inspiron 14 7400
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.55 В 7.6 В
Время полной зарядки - 4:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 Вт
Длина кабеля 1 метр -
Вес зарядного устройства 300 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR4X
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 640
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4267 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP - cAVS Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 80.2 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 11.5 x 8.0 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

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Отзывы

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