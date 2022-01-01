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HP ZBook Firefly 14 G8 против Omen 16 2022 (AMD)

52 из 100
HP ZBook Firefly 14 G8
VS
65 из 100
HP Omen 16 2022 (AMD)
HP ZBook Firefly 14 G8
HP Omen 16 2022 (AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ZBook Firefly 14 G8 и Omen 16 2022 (AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ZBook Firefly 14 G8
  • Существенно легче – весит на 1060 граммов меньше (1.35 и 2.41 кг)
  • На 233% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (693 и 915 см2)
  • Имеет на 15% более четкий дисплей – 157 против 137 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP Omen 16 2022 (AMD)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 236-322% больше FPS в играх
  • На 219% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15489 vs 4849 баллов
  • Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (83 и 53 Вт*ч)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ZBook Firefly 14 G8
vs
Omen 16 2022 (AMD)

Корпус

Вес 1.35 кг 2.41 кг
Размеры 323 x 214.6 x 17.9 мм 369 x 248 x 23 мм
Площадь 693 см2 915 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.9% ~78.1%
Боковые рамки 6.6 мм 6.3 мм
Цвета Серий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 40.1 дБ 54.1 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 16.1 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 137 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 848:1
Цветовой охват sRGB - 99.2%
Охват Adobe RGB - 73.4%
Охват DCI-P3 - 74.4%
Время отклика - 14 мс
Максимальная яркость
ZBook Firefly 14 G8 +233%
1000 нит
Omen 16 2022 (AMD)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.55 В -
Время полной зарядки - 2:20 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Сзади
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 200 / 280 Вт
Длина кабеля 1 метр -
Вес зарядного устройства 300 граммов 922 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU AMD Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц -
FLOPS 1.41 терафлопс 7.46 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 40 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48
Производительность GPU
ZBook Firefly 14 G8
1.41 терафлопс
Omen 16 2022 (AMD) +429%
7.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP - cAVS -
Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 80.2 дБ 81 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.6 мм
Тачпад
Размер - 13.0 x 8.6 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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