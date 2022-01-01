Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 - AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ZBook Firefly 14 G8 Существенно легче – весит на 1060 граммов меньше (1.35 и 2.41 кг)

На 233% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 300 нит

Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (693 и 915 см 2 )

) Имеет на 15% более четкий дисплей – 157 против 137 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать HP Omen 16 2022 (AMD) Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 236-322% больше FPS в играх

На 219% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15489 vs 4849 баллов

Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (83 и 53 Вт*ч)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.35 кг 2.41 кг Размеры 323 x 214.6 x 17.9 мм 369 x 248 x 23 мм Площадь 693 см2 915 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.9% ~78.1% Боковые рамки 6.6 мм 6.3 мм Цвета Серий Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 40.1 дБ 54.1 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 14 дюймов 16.1 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 144 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 137 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 848:1 Цветовой охват sRGB - 99.2% Охват Adobe RGB - 73.4% Охват DCI-P3 - 74.4% Время отклика - 14 мс Максимальная яркость ZBook Firefly 14 G8 +233% 1000 нит Omen 16 2022 (AMD) 300 нит

Батарея Ёмкость 53 Вт*ч 83 Вт*ч Напряжение 11.55 В - Время полной зарядки - 2:20 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Сзади Мощность зарядки 45 / 65 Вт 200 / 280 Вт Длина кабеля 1 метр - Вес зарядного устройства 300 граммов 922 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB TGP 15 Вт - Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц - Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS 1.41 терафлопс 7.46 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 40 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48 Производительность GPU ZBook Firefly 14 G8 1.41 терафлопс Omen 16 2022 (AMD) +429% 7.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP - cAVS - Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 80.2 дБ 81 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.6 мм Тачпад Размер - 13.0 x 8.6 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.