HP ZBook Firefly 14 G8 против Omen 16 2022 (AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать HP ZBook Firefly 14 G8
- Существенно легче – весит на 1060 граммов меньше (1.35 и 2.41 кг)
- На 233% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 300 нит
- Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (693 и 915 см2)
- Имеет на 15% более четкий дисплей – 157 против 137 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP Omen 16 2022 (AMD)
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 236-322% больше FPS в играх
- На 219% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15489 vs 4849 баллов
- Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (83 и 53 Вт*ч)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.35 кг
|2.41 кг
|Размеры
|323 x 214.6 x 17.9 мм
|369 x 248 x 23 мм
|Площадь
|693 см2
|915 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~77.9%
|~78.1%
|Боковые рамки
|6.6 мм
|6.3 мм
|Цвета
|Серий
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|140°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|40.1 дБ
|54.1 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|16.1 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|137 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|848:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.2%
|Охват Adobe RGB
|-
|73.4%
|Охват DCI-P3
|-
|74.4%
|Время отклика
|-
|14 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.55 В
|-
|Время полной зарядки
|-
|2:20 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Сзади
|Мощность зарядки
|45 / 65 Вт
|200 / 280 Вт
|Длина кабеля
|1 метр
|-
|Вес зарядного устройства
|300 граммов
|922 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|4
|8
|Потоков
|8
|16
|L3-кэш
|8 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|AMD Radeon 680M
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1249
Omen 16 2022 (AMD) +36%
1704
Geekbench 5 (многоядерный)
4440
Omen 16 2022 (AMD) +135%
10415
Cinebench R23 (одноядерный)
1310
Omen 16 2022 (AMD) +24%
1625
Cinebench R23 (многоядерный)
4849
Omen 16 2022 (AMD) +219%
15489
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|-
|Nvidia Optimus
|-
|Да
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|8 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|-
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|7.46 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|4 ГБ
|Тип памяти
|DDR4
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|48
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP - cAVS
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|80.2 дБ
|81 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.6 мм
|Размер
|-
|13.0 x 8.6 см
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1