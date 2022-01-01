Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) - 3840 x 2160 (IPS) 3840 x 2160 (OLED) Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ZBook Firefly 14 G8 Существенно легче – весит на 570 граммов меньше (1.35 и 1.92 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 150% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 400 нит

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (693 и 815 см2) Причины выбрать HP Spectre x360 15 Комплектуется на 19.9 Вт*ч большей батареей (72.9 и 53 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

На 26% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6118 vs 4849 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх

Сенсорный экран

Имеет на 80% более четкий дисплей – 282 против 157 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.35 кг 1.92 кг Размеры 323 x 214.6 x 17.9 мм 359.9 x 226.4 x 19.9 мм Площадь 693 см2 815 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.9% ~82.4% Боковые рамки 6.6 мм 7.3 мм Цвета Серий Черный, Синий Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 40.1 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 (IPS) 3840 x 2160 (OLED) Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 282 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3840 x 2160 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 100% Максимальная яркость ZBook Firefly 14 G8 +150% 1000 нит Spectre x360 15 400 нит

Батарея Ёмкость 53 Вт*ч 72.9 Вт*ч Напряжение 11.55 В - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 45 / 65 Вт 90 / 135 Вт Длина кабеля 1 метр - Вес зарядного устройства 300 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS 1.41 терафлопс 1.69 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 2.67 Гбит/с Шейдерные блоки 640 768 Блоки текстурирования (TMUs) 40 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 24 Производительность GPU ZBook Firefly 14 G8 1.41 терафлопс Spectre x360 15 +20% 1.69 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 2666 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP - cAVS - Формат звука 2.0 4.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 80.2 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.