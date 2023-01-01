Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 (Non-Touch) 3840 x 2400 (Touch) - 1920 x 1200 3840 x 2400 Процессор - Intel Core i5 13600HX Intel Core i7 13700HX Intel Core i7 13850HX Intel Core i9 13950HX - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Графика - RTX A1000 Mobile 6GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A5000 Mobile 16GB - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 12288GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ZBook Fury 16 G10 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 47% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 21372 vs 14490 баллов

На 47% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 21372 vs 14490 баллов Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Dell XPS 17 9730 (2023) Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Видеокарта показывает в среднем на 28-38% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 28-38% больше FPS в играх Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.35 кг 2.31 кг Размеры 363 x 250.6 x 27.7-28.6 мм 374.45 x 248.05 x 19.5 мм Площадь 910 см2 929 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.6% ~90.2% Боковые рамки 9.2 мм 4.1 мм Цвета Серый Черный, Серебристый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Да Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров - 2 Уровень шума - 50 дБ

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 (Non-Touch) 3840 x 2400 (Touch) 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 16 дюймов 17 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 133 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Да Да Площадь экрана XPS 17 9730 (2023) 17″ (16:10 ratio) = 129.9 in2 ZBook Fury 16 G10 16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2 ~ 12% more screen space Тесты экрана Контрастность - 1650:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Максимальная яркость ZBook Fury 16 G10 400 нит XPS 17 9730 (2023) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 95 Вт*ч 97 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 150 / 200 / 230 Вт 130 Вт Длина кабеля 1 метр 1 метр Вес зарядного устройства 712 / 754 граммов 505 граммов

Видеокарта Модель GPU RTX A1000 Mobile 6GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A5000 Mobile 16GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB TGP - 60 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 4 нм Частота GPU 630 МГц - Boost частота GPU 1140 МГц - FLOPS 4.92 терафлопс 7.4 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 96 бит Скорость памяти ~11 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 64 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU ZBook Fury 16 G10 4.92 терафлопс XPS 17 9730 (2023) +50% 7.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 5600 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 4 2 Макс. количество памяти 128 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 12288GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 4 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC711-CG Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков - 2x2.5W, 2x1.5W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - ~87.1 дБ Микрофонов 3 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Инфракрасный датчик Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 4x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.3 мм Тачпад Размер - 14.9 x 8.9 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.