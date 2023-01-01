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HP ZBook Fury 16 G10 против Dell XPS 17 9730 (2023)

53 из 100
HP ZBook Fury 16 G10
VS
58 из 100
Dell XPS 17 9730 (2023)
HP ZBook Fury 16 G10
Dell XPS 17 9730 (2023)
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ZBook Fury 16 G10 и Dell XPS 17 9730 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ZBook Fury 16 G10
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 47% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 21372 vs 14490 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Dell XPS 17 9730 (2023)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 28-38% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ZBook Fury 16 G10
vs
XPS 17 9730 (2023)

Корпус

Вес 2.35 кг 2.31 кг
Размеры 363 x 250.6 x 27.7-28.6 мм 374.45 x 248.05 x 19.5 мм
Площадь 910 см2 929 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.6% ~90.2%
Боковые рамки 9.2 мм 4.1 мм
Цвета Серый Черный, Серебристый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Да
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров - 2
Уровень шума - 50 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 17 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 133 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Да Да
Площадь экрана
XPS 17 9730 (2023)
17″ (16:10 ratio) = 129.9 in2
ZBook Fury 16 G10
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
~12% more screen space
Тесты экрана
Контрастность - 1650:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Максимальная яркость
ZBook Fury 16 G10
400 нит
XPS 17 9730 (2023) +25%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 150 / 200 / 230 Вт 130 Вт
Длина кабеля 1 метр 1 метр
Вес зарядного устройства 712 / 754 граммов 505 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 20 16
L3-кэш 24 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP - 60 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 4 нм
Частота GPU 630 МГц -
Boost частота GPU 1140 МГц -
FLOPS 4.92 терафлопс 7.4 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 96 бит
Скорость памяти ~11 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 64 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
ZBook Fury 16 G10
4.92 терафлопс
XPS 17 9730 (2023) +50%
7.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 5600 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 4 2
Макс. количество памяти 128 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 4 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC711-CG
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков - 2x2.5W, 2x1.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - ~87.1 дБ
Микрофонов 3 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Инфракрасный датчик Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 4x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.3 мм
Тачпад
Размер - 14.9 x 8.9 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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