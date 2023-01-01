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HP ZBook Fury 16 G9 против Apple MacBook Air (M2, 2022)

60 из 100
HP ZBook Fury 16 G9
VS
59 из 100
Apple MacBook Air (M2, 2022)
HP ZBook Fury 16 G9
Apple MacBook Air (M2, 2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
2560 x 1664
Процессор
Apple M2
Графика
Apple M2 GPU (8-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ZBook Fury 16 G9 и Apple MacBook Air (M2, 2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ZBook Fury 16 G9
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 42.4 Вт*ч большей батареей (95 и 52.6 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 128 ГБ) и SSD
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 500 нит
Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022)
  • Существенно легче – весит на 1200 граммов меньше (1.24 и 2.44 кг)
  • Имеет на 58% более четкий дисплей – 225 против 142 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (654 и 910 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ZBook Fury 16 G9
vs
MacBook Air (M2, 2022)

Корпус

Вес 2.44 кг 1.24 кг
Размеры 363 x 250.6 x 27.75 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм
Площадь 910 см2 654 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.6% ~82%
Боковые рамки 9.2 мм 5.6 мм
Цвета Серебристый Серебристый, Золотистый, Серый, Синий
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Да -
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 -
Уровень шума 49.3 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 13.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 225 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1664 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Да Да
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1384:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.9%
Охват Adobe RGB - 87.6%
Охват DCI-P3 - 98.4%
Время отклика - 29 мс
Максимальная яркость
ZBook Fury 16 G9 +100%
1000 нит
MacBook Air (M2, 2022)
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 150 / 200 / 230 Вт 30 / 35 / 67 Вт
Длина кабеля 1 метр 2 метра
Вес зарядного устройства 710 / 755 граммов 174 / 189 / 250 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц -
Ядер 12 (4P + 8E) 8 (4P + 4E)
Потоков 16 8
L3-кэш 18 МБ -
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Apple M2 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 80 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Частота GPU 1489 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 2177 МГц 1456 МГц
FLOPS 11.4 терафлопс 3 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 1792 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 112 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 64 32
Производительность GPU
ZBook Fury 16 G9 +280%
11.4 терафлопс
MacBook Air (M2, 2022)
3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ ГБ
Частота 4800 МГц 6400 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 4 -
Макс. количество памяти 128 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 4 -
NVMe Да -

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 82.7 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Инфракрасный датчик Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort 1x v2.0 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 88.1 мм 1 мм
Тачпад
Размер 12.4 x 8.3 см -
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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