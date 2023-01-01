Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 (OLED) 3840 x 2400 (IPS) 2560 x 1664 Процессор - Intel Core i5 12600HX Intel Core i7 12800HX Intel Core i7 12850HX Intel Core i9 12900HX Intel Core i9 12950HX Apple M2 Графика - Radeon RX 6600M 8GB RTX A1000 Mobile 4GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A3000 Mobile 12GB RTX A4500 Mobile 16GB RTX A5500 Mobile 16GB Apple M2 GPU (8-core) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 2048GB 8192GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ZBook Fury 16 G9 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Комплектуется на 42.4 Вт*ч большей батареей (95 и 52.6 Вт*ч)

Комплектуется на 42.4 Вт*ч большей батареей (95 и 52.6 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 128 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 128 ГБ) и SSD На 100% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 500 нит Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022) Существенно легче – весит на 1200 граммов меньше (1.24 и 2.44 кг)

Существенно легче – весит на 1200 граммов меньше (1.24 и 2.44 кг) Имеет на 58% более четкий дисплей – 225 против 142 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 58% более четкий дисплей – 225 против 142 точек на дюйм (PPI) Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (654 и 910 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.44 кг 1.24 кг Размеры 363 x 250.6 x 27.75 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм Площадь 910 см2 654 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.6% ~82% Боковые рамки 9.2 мм 5.6 мм Цвета Серебристый Серебристый, Золотистый, Серый, Синий Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Да - Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 - Уровень шума 49.3 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 (OLED) 3840 x 2400 (IPS) 2560 x 1664 Диагональ 16 дюймов 13.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 225 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1664 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Да Да Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1384:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.9% Охват Adobe RGB - 87.6% Охват DCI-P3 - 98.4% Время отклика - 29 мс Максимальная яркость ZBook Fury 16 G9 +100% 1000 нит MacBook Air (M2, 2022) 500 нит

Батарея Ёмкость 95 Вт*ч 52.6 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 150 / 200 / 230 Вт 30 / 35 / 67 Вт Длина кабеля 1 метр 2 метра Вес зарядного устройства 710 / 755 граммов 174 / 189 / 250 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 6600M 8GB RTX A1000 Mobile 4GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A3000 Mobile 12GB RTX A4500 Mobile 16GB RTX A5500 Mobile 16GB Apple M2 GPU (8-core) TGP 80 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 5 нм Частота GPU 1489 МГц 500 МГц Boost частота GPU 2177 МГц 1456 МГц FLOPS 11.4 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 1792 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 112 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 64 32 Производительность GPU ZBook Fury 16 G9 +280% 11.4 терафлопс MacBook Air (M2, 2022) 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB 8GB 16GB 24GB Планки 1x8 ГБ ГБ Частота 4800 МГц 6400 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 4 - Макс. количество памяти 128 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 2048GB 8192GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 4 - NVMe Да -

Звук Формат звука 2.0 2.2 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 82.7 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Инфракрасный датчик Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort 1x v2.0 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 88.1 мм 1 мм Тачпад Размер 12.4 x 8.3 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.